Grave incidente a San Giuliano Nuovo, dove un uomo di 53 anni è stato soccorso dopo essere annegato all’interno della piscina di un’abitazione privata. Il tempestivo intervento del personale sanitario ha permesso di avviare le manovre salvavita: la vittima è stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Alessandria, in condizioni critiche e con procedure di rianimazione in corso.

L’imponente macchina dei soccorsi

L’emergenza ha richiesto una rapida e massiccia mobilitazione per tentare di salvare la vita del cinquantatreenne. Per gestire la complessa operazione, presso il luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti in sinergia:

Il mezzo di soccorso avanzato proveniente da Alessandria.

Il mezzo di soccorso avanzato inviato dal distaccamento di Valenza.

Le squadre dei Vigili del Fuoco.

Le pattuglie dei Carabinieri.

Le manovre salvavita e il trasporto in ospedale

Le condizioni cliniche dell’uomo si sono rivelate sin dai primi istanti della massima gravità. Il personale medico e paramedico ha dovuto operare in emergenza assoluta: durante l’intero e disperato tragitto in ambulanza verso la struttura ospedaliera alessandrina, il paziente è stato sottoposto a ininterrotte manovre di rianimazione. Per sostenere le funzioni vitali compromesse, i soccorritori si sono avvalsi anche dell’impiego di un massaggiatore cardiaco automatico.

Mentre i sanitari continuano a lottare per la vita dell’uomo, spetterà ora ai Carabinieri intervenuti sul posto effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico episodio.