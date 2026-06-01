L’Amministrazione comunale di Tortona si dimostra ancora una volta attenta alla tutela dei consumatori e al corretto sviluppo del commercio locale varando l’ordinanza ufficiale per le vendite di fine stagione. Gli sconti dureranno otto settimane: dal 4 luglio al 29 agosto 2026. Multe e sospensioni per i trasgressori.

Con l’avvicinarsi della stagione calda, scatta anche il conto alla rovescia per uno dei momenti più attesi da cittadini e commercianti: i saldi estivi. Per garantire che questo periodo di vendite si svolga nella massima trasparenza e correttezza, il Comune di Tortona ha emanato una specifica ordinanza dirigenziale (la n. 119 del 28 maggio 2026), dimostrando grande efficienza e attenzione verso la tutela dei consumatori e il supporto al tessuto commerciale cittadino.

Il provvedimento disciplina in modo chiaro e rigoroso le vendite al pubblico di fine stagione, riguardanti quei prodotti di carattere stagionale o legati alla moda che subirebbero un notevole deprezzamento se non venduti in tempi brevi.

Ecco le date ufficiali e le regole ferree stabilite dal Comune, in accordo con le direttive regionali e dopo aver sentito le associazioni imprenditoriali di categoria, per garantire acquisti sicuri e trasparenti:

Date ufficiali e divieti preventivi

Il calendario: I saldi estivi dureranno esattamente otto settimane consecutive. Il periodo ufficiale andrà da sabato 4 luglio 2026 fino a sabato 29 agosto 2026 (entrambe le date comprese).

I saldi estivi dureranno esattamente otto settimane consecutive. Il periodo ufficiale andrà da fino a (entrambe le date comprese). Stop alle promozioni: Per non creare confusione e concorrenza sleale, è fatto assoluto divieto di svolgere vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.

Per non creare confusione e concorrenza sleale, è fatto assoluto divieto di svolgere vendite promozionali nei la data di inizio dei saldi. Comunicazione al pubblico: Gli esercenti che intendono aderire ai saldi devono apporre un cartello ben visibile dall’esterno almeno 3 giorni prima dell’inizio, indicando il periodo di svolgimento e garantendo l’osservanza delle regole comunali.

Trasparenza sui prezzi e disposizione delle merci

Prezzi chiari in vetrina e pubblicità: La pubblicità non deve mai essere ingannevole. Nelle vetrine (sia interne che esterne) lo sconto deve essere espresso in percentuale. Devono essere sempre esposti e ben visibili sia il prezzo normale di vendita , sia la percentuale di sconto , sia il prezzo finale scontato .

La pubblicità non deve mai essere ingannevole. Nelle vetrine (sia interne che esterne) lo sconto deve essere espresso in percentuale. Devono essere sempre esposti e ben visibili sia il , sia la , sia il . Separazione delle merci: I capi e gli oggetti in saldo devono essere separati in modo chiaro e inequivocabile dalla merce venduta a prezzo pieno (o soggetta ad altre condizioni ordinarie).

I capi e gli oggetti in saldo devono essere separati in modo chiaro e inequivocabile dalla merce venduta a prezzo pieno (o soggetta ad altre condizioni ordinarie). Divieto di nuovi arrivi: A tutela dell’autenticità dei saldi, dal 4 luglio e fino al termine del periodo, è severamente vietato introdurre in negozio (anche in conto deposito) ulteriori merci dello stesso genere di quelle già poste in saldo.

A tutela dell’autenticità dei saldi, dal 4 luglio e fino al termine del periodo, è severamente vietato introdurre in negozio (anche in conto deposito) ulteriori merci dello stesso genere di quelle già poste in saldo. Terminologia vietata: Nelle pubblicità e nelle comunicazioni è vietato l’uso di termini come “vendite fallimentari” o qualsiasi riferimento a procedure esecutive e concorsuali.

Controlli e sanzioni

Il Comune di Tortona non farà sconti a chi non rispetta le regole. L’esecuzione e la vigilanza sull’ordinanza sono state affidate al Servizio di Polizia Municipale, che avrà la facoltà di accedere ai punti vendita per effettuare tutti i controlli necessari.

Le violazioni saranno punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, a garanzia del rispetto totale delle disposizioni, in caso di particolare gravità o di recidiva da parte dell’esercente, il Sindaco avrà il potere di disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo fino a 30 giorni.