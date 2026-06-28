Il Comune di Tortona invita alla presentazione della nuova APP comunale, un importante strumento pensato per semplificare l’accesso ai servizi digitali e rafforzare il rapporto tra Amministrazione e Comunità.

L’incontro, dal titolo “Infrastrutture, servizi, cittadinanza digitale – Il modello del Comune”, si terrà martedì 1 luglio alle ore 11.00 presso la Sala Romita del Palazzo Comunale.

Dopo i saluti istituzionali del Vicesindaco Daniele Calore, interverranno Corrado D’Andrea, responsabile della Transizione Digitale dell’Ente, con un approfondimento sul tema “Il Comune che cambia: servizi digitali e riduzione del divario digitale”, e Marco Sapelli, responsabile dei Sistemi Informativi, che illustrerà “PNRR e Innovazione Locale: il nuovo ecosistema digitale del Comune”.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente la nuova APP del Comune di Tortona, progettata per offrire ai cittadini un accesso più semplice, rapido e diretto alle informazioni e ai servizi dell’Ente.