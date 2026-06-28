Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sull’autostrada A21, in direzione Piacenza, nel tratto compreso tra Alessandria e Tortona. Il sinistro, che ha visto coinvolti un’auto e una moto con conseguenti tamponamenti a catena, ha richiesto un importante dispiegamento di soccorsi per gestire i numerosi feriti coinvolti.

L’intervento dei soccorsi

La dinamica dell’incidente ha mobilitato un considerevole numero di mezzi sanitari per prestare le prime cure sul posto:

È intervenuto il Mezzo di Soccorso Avanzato proveniente da Alessandria.

Sono stati mobilitati tre Mezzi di Soccorso di Base, nello specifico la Croce Rossa di Alessandria, quella di Castellazzo e quella di Felizzano.

Bilancio dei feriti

L’evento ha causato in totale 8 feriti, le cui condizioni sono state valutate dai sanitari intervenuti sul posto:

Due persone, classificate in codice giallo, sono state trasportate presso l’ospedale di Alessandria per le cure necessarie.

Sei persone, classificate in codice verde, sono state trasferite al nosocomio di Tortona.