Sono terminate con un lieto fine le operazioni di ricerca scattate questa mattina a Spigno Monferrato: la donna di 70 anni di cui si erano perse le tracce è stata rintracciata intorno alle ore 18 di oggi. Le condizioni di salute della signora hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e il successivo trasferimento in elicottero presso la struttura ospedaliera in codice giallo.

Il ritrovamento dopo ore di apprensione

L’allarme era scattato nelle prime ore della giornata odierna, facendo partire la macchina delle ricerche nel territorio di Spigno Monferrato. Dopo ore di mobilitazione, la vicenda si è conclusa nel tardo pomeriggio, quando la settantenne è stata individuata e raggiunta intorno alle 18:00.

L’intervento sanitario e il trasferimento in ospedale

A causa delle condizioni cliniche riscontrate al momento del ritrovamento, per garantire la massima tempestività e sicurezza, si è reso necessario l’intervento del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero.

Le operazioni di soccorso e assistenza hanno previsto:

Una prima valutazione sanitaria direttamente sul posto;

direttamente sul posto; La stabilizzazione dei parametri della donna da parte del personale medico;

dei parametri della donna da parte del personale medico; Il trasporto in elicottero verso la struttura sanitaria.

La paziente è stata quindi trasferita all’ospedale di Verduno, con un livello di gravità valutato in codice giallo, per essere affidata alle cure dei medici e sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari.