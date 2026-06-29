Dal 3 al 5 luglio, il Campo Olimpia di Piazzale Olimpia 9, a San Bartolomeo al Mare, ospiterà l’evento “Dance-Food-Drink”, una tre giorni di festa dedicata al divertimento e alla beneficenza. La manifestazione, organizzata da “Tutti Insieme per la Solidarietà” con il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare, vedrà il ricavato devoluto alla Croce d’Oro di Cervo per l’acquisto di presidi sanitari destinati alle ambulanze.
Il programma delle serate
Ogni serata offrirà l’apertura della cucina a partire dalle ore 19:00, seguita dall’attività del cocktail bar dalle ore 22:30. Le serate saranno ulteriormente arricchite dall’animazione di ballerine.
Il calendario musicale prevede:
- Venerdì 3 luglio: serata “Flashback” con DJ Comix, con le migliori hit dagli anni ’90 a oggi.
- Sabato 4 luglio: spazio al DJ Daniele Reviglio, in arte DJ DR.
- Domenica 5 luglio: protagonista della serata sarà Mesci DJ.
Informazioni utili
Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile contattare i responsabili:
- Giuseppe Fici al numero 340.8448539.
- Jhonny Benvenuto al numero 349.2610970.