L’emicrania non è un semplice mal di testa, ma una patologia neurologica cronica e spesso invalidante che in Italia colpisce oltre 6 milioni di persone, prevalentemente donne. Per contrastare lo stigma sociale, i falsi miti e i frequenti ritardi nella diagnosi, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria ha scelto di aderire all’(H) Open Day sull’Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, in programma mercoledì 17 giugno.

L’iniziativa locale si inserisce in un importante network nazionale che vedrà coinvolti contemporaneamente oltre 140 ospedali contraddistinti dal “Bollino Rosa” in tutta Italia, uniti per aumentare la consapevolezza e favorire il riconoscimento precoce dei sintomi.

L’info point al Presidio Civile

Per l’intera mattinata di mercoledì 17 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, i medici e i professionisti della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Alessandria, diretta da Delfina Ferrandi, scenderanno in prima linea incontrando direttamente la popolazione.

Dove: l’appuntamento è allestito nei corridoi del padiglione Fiandesio del Presidio Civile .

l’appuntamento è allestito nei corridoi del . Cosa troveranno i cittadini: i neurologi saranno a completa disposizione per rispondere a dubbi, fornire indicazioni mirate sui sintomi e sui fattori di rischio, illustrare i percorsi diagnostico-terapeutici disponibili e distribuire materiale informativo dedicato.

La campagna di sensibilizzazione digitale

Oltre alle attività di informazione e consulenza in presenza all’interno del presidio ospedaliero, l’AOU AL svilupperà in parallelo una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social istituzionali. Attravento la pubblicazione di contenuti specifici, l’iniziativa digitale punterà a diffondere una corretta cultura scientifica sulla patologia e sull’importanza di una tempestiva presa in carico terapeutica, aiutando i pazienti a migliorare significativamente la propria qualità di vita.