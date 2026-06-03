Attenzione alla viabilità per chi viaggia in orario notturno sul nostro territorio. È stata comunicata la chiusura temporanea di un importante tratto dell’autostrada A26, prevista per la notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno.
Chi si mette al volante nelle ore notturne dovrà prestare particolare attenzione alle modifiche temporanee della viabilità autostradale che interesseranno il nostro nodo viario. È stata infatti disposta la chiusura di un tratto strategico per i collegamenti del territorio, al fine di consentire le necessarie operazioni sull’infrastruttura.
I dettagli del tratto interessato
Il provvedimento di chiusura riguarderà nello specifico l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Stando alle comunicazioni ufficiali, il transito veicolare verrà temporaneamente interdetto nel tratto compreso tra la stazione di Alessandria Sud e lo snodo di allacciamento con l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia. Si specifica inoltre che la limitazione al traffico interesserà unicamente la carreggiata in direzione verso Gravellona Toce.
Giorni e orari della chiusura
Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e non impattare sul traffico diurno, l’interruzione è stata programmata esclusivamente in fascia notturna.
Il blocco del tratto autostradale scatterà a partire dalle ore 23:00 di giovedì 4 giugno. La regolare viabilità verrà poi ripristinata alle ore 05:00 della mattina di venerdì 5 giugno, garantendo la riapertura in tempo per i primi spostamenti dei pendolari.