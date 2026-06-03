L’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi” di Tortona celebra il talento, l’impegno e la dedizione dei suoi studenti. Mercoledì 27 maggio l’Aula Magna ha ospitato la cerimonia di consegna degli attestati di merito per la redazione del giornale scolastico “MarcoNews” e per i referenti stampa di classe. Un’importante occasione per valorizzare le eccellenze giovanili del nostro territorio.

La comunicazione e il giornalismo scolastico rappresentano uno strumento fondamentale per la crescita dei ragazzi e per dare voce alla comunità studentesca tortonese. Con questo spirito, mercoledì 27 maggio, l’Aula Magna dell’I.I.S. Marconi ha accolto i Referenti stampa e tutti gli studenti che, nel corso dell’anno, hanno animato con passione la redazione di “MarcoNews”.

A fare gli onori di casa è stato il Dirigente Scolastico, il Professor Guido Rosso, che, affiancato dai docenti referenti del progetto (i professori Carlo Basilico, Maria Angelica Genovese, Roberta Pochettino e Vittorio Pessini), ha voluto ringraziare personalmente ciascuno dei ragazzi, complimentandosi per la serietà e l’impegno dimostrati nello svolgimento delle proprie mansioni.

Da “MarcoNews” ai podcast: un giornale al passo coi tempi

I redattori del giornale studentesco — suddivisi nei ruoli creativi di scrittori e disegnatori — hanno svolto un lavoro straordinario durante l’intero anno scolastico, partecipando attivamente ai corsi laboratoriali promossi dai Progetti PN: “Marconi. Insieme per il futuro” e “Marconi. Il futuro è qui”.

Nella prima parte dell’anno, il loro impegno si è concretizzato nella realizzazione e pubblicazione dell’atteso numero 12 del giornale scolastico. Nel secondo quadrimestre, i giovani reporter hanno saputo innovarsi, specializzandosi nella realizzazione di podcast e partecipando a diversi concorsi. Una vera e propria evoluzione digitale che ha reso il giornale scolastico un canale di comunicazione moderno e perfettamente in linea con il cambiamento dei tempi.

I Referenti stampa e le menzioni d’onore

Un ruolo altrettanto cruciale è stato ricoperto dai Referenti stampa, che in rappresentanza delle rispettive classi hanno redatto preziosi articoli, poi pubblicati sul sito dell’Istituto e sui giornali locali, per raccontare le esperienze formative vissute durante l’anno.

Sono stati consegnati ben 18 attestati di merito per questa categoria. Tra questi, hanno ricevuto una speciale menzione d’onore per l’altissima produttività e il numero di articoli redatti:

Katerina Basso e Alessia Ferla (classe 5^AA, sede Marconi)

e (classe 5^AA, sede Marconi) Martina Perini (classe 4^AR, sede Carbone)

(classe 4^AR, sede Carbone) Jayasekara Jayakodi (classe 4^AC, sede Carbone)

I protagonisti: tutti i nomi dei redattori premiati

Il cuore pulsante di “MarcoNews” è composto da 22 studenti, ai quali è stato consegnato il meritato attestato di redattore. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo di tutti i ragazzi premiati, a cui vanno i complimenti per il lavoro svolto:

Irene Arpe (3^AA)

(3^AA) Stefano Belmonte (5^BE)

(5^BE) Ioana Stefana Birlog (4^AS)

(4^AS) Ludovica Bonifazio (3^BE)

(3^BE) Francesca Bordoni (3^BS)

(3^BS) Luca Canegallo (3^AE)

(3^AE) Maryam Daoudi (2^AA)

(2^AA) Manuel Di Stefano (3^AA)

(3^AA) Bianca Ferratini (3^AS)

(3^AS) Luca Andrea Ferratini (1^AE)

(1^AE) Iosif Kobliuk (3^AM)

(3^AM) Alessandro Kochurka (3^AM)

(3^AM) Nicolò Leotta (3^BE)

(3^BE) Martina Migliore (2^AS)

(2^AS) Alina Maria Luana Mocanu (3^BE)

(3^BE) Irene Montedoro (4^AA)

(4^AA) Andrea Nenna (3^AM)

(3^AM) Matilda Protto (3^BS)

(3^BS) Lorenzo Tansini (4^AS)

(4^AS) Matilde Taverna (3^AA)

(3^AA) Alessandra Vettorello (1^AL)

(1^AL) Cristina Zamboni (5^AS)

L’Istituto dà appuntamento a tutti i suoi talentuosi cronisti per il prossimo anno scolastico, pronti a raccontare nuove e appassionanti storie.