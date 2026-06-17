La prestigiosa rassegna culturale “La Milanesiana”, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta alla sua 27esima edizione, fa tappa ad Alessandria. Il prossimo 21 giugno, l’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale ospiterà una serata imperdibile interamente dedicata a Umberto Eco, a dieci anni dalla sua scomparsa, e alla sua opera più iconica: “Il nome della rosa”.

Il romanzo, che ha segnato un’epoca fondendo indagini avvincenti, libri proibiti e profonde riflessioni filosofiche, sarà il fulcro di un incontro che intreccerà letteratura, filosofia, cinema e musica, rispecchiando perfettamente la vocazione multidisciplinare del festival.

Il programma della serata

A partire dalle ore 21.00, il pubblico potrà assistere a un ricco palinsesto che vedrà alternarsi sul palco ospiti di caratura internazionale:

Il Grande Dialogo: Sotto la guida e il coordinamento di Mario Andreose, si terrà un confronto a più voci dedicato all’eredità intellettuale di Umberto Eco. Protagonisti dell’incontro saranno: Jean-Jacques Annaud: Il celebre regista (Premio Oscar nel 1977) che ha diretto la trasposizione cinematografica de “Il nome della rosa” nel 1986. Franco Cardini: Storico, saggista e professore emerito. Roberto Cotroneo: Giornalista, scrittore e critico letterario (Premio Selezione Campiello 1996). Francesco Filidei (in videocollegamento): Compositore e organista di fama internazionale, autore di un’opera lirica tratta dal romanzo e commissionata dal Teatro alla Scala.

Sotto la guida e il coordinamento di Mario Andreose, si terrà un confronto a più voci dedicato all’eredità intellettuale di Umberto Eco. Protagonisti dell’incontro saranno: L’intervento musicale: La parola lascerà poi spazio alle note di Gianni Coscia , noto fisarmonicista e amico storico di Eco. Attraverso la sua esibizione, Coscia ricorderà il profondo legame di stima reciproca e le contaminazioni tra musica e letteratura nate proprio tra i banchi del liceo ad Alessandria.

La parola lascerà poi spazio alle note di , noto fisarmonicista e amico storico di Eco. Attraverso la sua esibizione, Coscia ricorderà il profondo legame di stima reciproca e le contaminazioni tra musica e letteratura nate proprio tra i banchi del liceo ad Alessandria. La proiezione speciale: La serata si concluderà con la visione della versione restaurata del film “Il nome della rosa” (1986, 130 minuti) diretto da Jean-Jacques Annaud. La pellicola, vincitrice di un Premio César, quattro David di Donatello e tre Nastri d’Argento, celebra proprio quest’anno il quarantesimo anniversario della sua uscita nelle sale.

Il tema dell’edizione e le info utili

L’intera 27esima edizione de La Milanesiana è guidata dal tema “Il Desiderio e la Legge”: due forze apparentemente opposte ma profondamente intrecciate, il cui delicato equilibrio rappresenta una delle questioni morali e sociali più vive del nostro tempo. L’evento alessandrino è realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Alessandria e la Fondazione Umberto Eco.

Dettagli per la partecipazione:

Data e Ora: 21 giugno, ore 21.00.

21 giugno, ore 21.00. Luogo: Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale (viale Teresa Michel, 5 – Alessandria).

Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale (viale Teresa Michel, 5 – Alessandria). Biglietti: L’ingresso è completamente gratuito fino a esaurimento posti. È richiesta la prenotazione anticipata tramite la piattaforma Eventbrite.