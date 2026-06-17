Prosegue a Sanremo il Festival Le Muse 2026, un’edizione profondamente dedicata al delicato e attuale tema della pace. Il cartellone della manifestazione si arricchisce nei prossimi giorni con un laboratorio pratico sulla risoluzione dei conflitti attraverso la comunicazione, un concerto tematico e il finissage della mostra d’arte “Facciamo Pace”.

Ecco tutti i dettagli degli appuntamenti in programma per la chiusura della tappa sanremese e le anticipazioni sulle prossime mete del festival.

Imparare la Comunicazione Non Violenta (CNV)

Il primo appuntamento è fissato per il 18 giugno alle ore 17.30, presso lo Spazio di piazza Casini 10/11. Si tratta di un laboratorio introduttivo sulla Comunicazione Non Violenta (CNV), un modello relazionale sviluppato dallo psicologo Marshall Rosenberg e fondato sull’empatia e sull’ascolto profondo.

L’obiettivo di questo approccio è insegnare ai partecipanti a connettersi in modo autentico con i propri bisogni e con quelli degli altri, fornendo strumenti utili per risolvere i conflitti e creare relazioni più soddisfacenti e pacifiche.

A condurre il laboratorio sarà Denise Nicola , formatrice, consulente e facilitatrice in comunicazione non violenta, certificata dal Centro Internazionale per la Comunicazione Non Violenta (CICNV).

, formatrice, consulente e facilitatrice in comunicazione non violenta, certificata dal Centro Internazionale per la Comunicazione Non Violenta (CICNV). Il progetto vede anche il coinvolgimento di Angela Attianese, professionista che collabora da anni con diverse organizzazioni italiane affiancando clinici, psicologi, assistenti sociali, personale aziendale e insegnanti.

Arte e musica: il finissage e il concerto di Benedetta Scandale

Gli eventi a Sanremo si concluderanno ufficialmente il 21 giugno, con un doppio appuntamento che unisce le arti visive e la musica d’autore:

Ore 18.30: presso la Galleria Civica di Via Palma 16, si terrà il finissage con aperitivo della mostra d’arte “Facciamo Pace”.

presso la Galleria Civica di Via Palma 16, si terrà il finissage con aperitivo della mostra d’arte “Facciamo Pace”. Ore 21.00: presso l’Oratorio di Santa Brigida in via Capitolo 15, andrà in scena il concerto tematico di Benedetta Scandale.

Chi è l’artista: Benedetta Scandale è una giovane cantautrice piacentina che porta con sé l’anima degli anni ’90, mescolando con grande naturalezza sonorità R&B, Soul e Pop. Appassionata di musica fin dall’infanzia e formatasi presso la NAM (Ente di Formazione Musicale di Milano), ha esordito con l’EP Strade vuote. Dalla fondamentale collaborazione con il cantautore Zibba sono nati i successivi lavori discografici: l’EP Resta (2025) e il nuovissimo In silenzio (2026). Quest’ultimo progetto si sposa perfettamente con l’anima del festival: le canzoni raccontano infatti come il dialogo possa unire, chiarire e creare legami, esplorando al contempo come l’assenza di parole possa trasformarsi in una distanza in grado di isolare e ferire.

Le prossime tappe del Festival

Dopo aver salutato Sanremo, Le Muse Festival 2026 continuerà il suo percorso itinerante spostandosi in altre località del territorio:

A Costarainera , con la rassegna letteraria “Libri d’Estate con Le Muse”.

, con la rassegna letteraria “Libri d’Estate con Le Muse”. A Ormea, con l’allestimento della forte e toccante mostra fotografica “Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso”.

Informazioni e Contatti

La manifestazione è resa possibile grazie al supporto di numerosi enti.

Patrocinio e sponsor: Regione Liguria, Comune di Sanremo, Comune di Costarainera, Comune di Ormea, Coop Liguria, Associazione Farneparte, Sommelier Stefano Semeria.

Regione Liguria, Comune di Sanremo, Comune di Costarainera, Comune di Ormea, Coop Liguria, Associazione Farneparte, Sommelier Stefano Semeria. Contatti: Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Daniela Mencarelli Hofmann (autrice, artista e presidente de Le Muse Festival al Femminile ODV) all’indirizzo email mencarellihofmann@gmail.com o al numero 329 7760760. Gli aggiornamenti sono disponibili anche sulle pagine Facebook e Instagram de LeMusE Festival al Femminile ODV.