Prosegue a Sanremo il Festival Le Muse 2026, un’edizione profondamente dedicata al delicato e attuale tema della pace. Il cartellone della manifestazione si arricchisce nei prossimi giorni con un laboratorio pratico sulla risoluzione dei conflitti attraverso la comunicazione, un concerto tematico e il finissage della mostra d’arte “Facciamo Pace”.
Ecco tutti i dettagli degli appuntamenti in programma per la chiusura della tappa sanremese e le anticipazioni sulle prossime mete del festival.
Imparare la Comunicazione Non Violenta (CNV)
Il primo appuntamento è fissato per il 18 giugno alle ore 17.30, presso lo Spazio di piazza Casini 10/11. Si tratta di un laboratorio introduttivo sulla Comunicazione Non Violenta (CNV), un modello relazionale sviluppato dallo psicologo Marshall Rosenberg e fondato sull’empatia e sull’ascolto profondo.
L’obiettivo di questo approccio è insegnare ai partecipanti a connettersi in modo autentico con i propri bisogni e con quelli degli altri, fornendo strumenti utili per risolvere i conflitti e creare relazioni più soddisfacenti e pacifiche.
- A condurre il laboratorio sarà Denise Nicola, formatrice, consulente e facilitatrice in comunicazione non violenta, certificata dal Centro Internazionale per la Comunicazione Non Violenta (CICNV).
- Il progetto vede anche il coinvolgimento di Angela Attianese, professionista che collabora da anni con diverse organizzazioni italiane affiancando clinici, psicologi, assistenti sociali, personale aziendale e insegnanti.
Arte e musica: il finissage e il concerto di Benedetta Scandale
Gli eventi a Sanremo si concluderanno ufficialmente il 21 giugno, con un doppio appuntamento che unisce le arti visive e la musica d’autore:
- Ore 18.30: presso la Galleria Civica di Via Palma 16, si terrà il finissage con aperitivo della mostra d’arte “Facciamo Pace”.
- Ore 21.00: presso l’Oratorio di Santa Brigida in via Capitolo 15, andrà in scena il concerto tematico di Benedetta Scandale.
Chi è l’artista: Benedetta Scandale è una giovane cantautrice piacentina che porta con sé l’anima degli anni ’90, mescolando con grande naturalezza sonorità R&B, Soul e Pop. Appassionata di musica fin dall’infanzia e formatasi presso la NAM (Ente di Formazione Musicale di Milano), ha esordito con l’EP Strade vuote. Dalla fondamentale collaborazione con il cantautore Zibba sono nati i successivi lavori discografici: l’EP Resta (2025) e il nuovissimo In silenzio (2026). Quest’ultimo progetto si sposa perfettamente con l’anima del festival: le canzoni raccontano infatti come il dialogo possa unire, chiarire e creare legami, esplorando al contempo come l’assenza di parole possa trasformarsi in una distanza in grado di isolare e ferire.
Le prossime tappe del Festival
Dopo aver salutato Sanremo, Le Muse Festival 2026 continuerà il suo percorso itinerante spostandosi in altre località del territorio:
- A Costarainera, con la rassegna letteraria “Libri d’Estate con Le Muse”.
- A Ormea, con l’allestimento della forte e toccante mostra fotografica “Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso”.
Informazioni e Contatti
La manifestazione è resa possibile grazie al supporto di numerosi enti.
- Patrocinio e sponsor: Regione Liguria, Comune di Sanremo, Comune di Costarainera, Comune di Ormea, Coop Liguria, Associazione Farneparte, Sommelier Stefano Semeria.
- Contatti: Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Daniela Mencarelli Hofmann (autrice, artista e presidente de Le Muse Festival al Femminile ODV) all’indirizzo email mencarellihofmann@gmail.com o al numero 329 7760760. Gli aggiornamenti sono disponibili anche sulle pagine Facebook e Instagram de LeMusE Festival al Femminile ODV.