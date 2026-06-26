È stata varata nella giornata di oggi la nuova passerella ciclopedonale che collegherà via Andreoli all’area del Pump Track adiacente a via Goffredo Alterisio, un’infrastruttura destinata a migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici del quartiere.

Le operazioni di posa sono state eseguite con successo grazie all’impiego della gru della Vernazza e al lavoro dell’impresa Barbera, affidataria dell’intervento, alla presenza della Direzione Lavori, del Coordinatore della Sicurezza, Architetto Rizzo, e dei tecnici del Comune di Imperia.

Nei prossimi giorni verranno realizzate tutte le opere di completamento e finitura necessarie per ultimare l’intervento e procedere successivamente alla consegna dell’opera alla cittadinanza.

La nuova passerella consentirà di collegare direttamente il quartiere a monte di via Andreoli e la zona di Castelvecchio con l’area del Pump Track, il giardino pubblico e gli spazi dedicati al gioco, garantendo un accesso più semplice e sicuro per bambini, famiglie e residenti.

«Con il varo della passerella compiamo un passo importante per rendere il quartiere più connesso e funzionale. Si tratta di un’opera attesa che elimina una separazione fisica e permette a tanti bambini e alle loro famiglie di raggiungere in sicurezza le aree dedicate allo sport e al tempo libero. Continuiamo a investire nei quartieri e nella qualità della vita dei cittadini, attraverso interventi concreti che migliorano la fruibilità degli spazi pubblici», dichiara il Sindaco Claudio Scajola.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane promosso dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione agli spazi destinati alla socialità, allo sport e all’aggregazione.