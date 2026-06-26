Prosegue ad Alessandria il progetto di riqualificazione della pavimentazione in porfido: per consentire l’avvio dei lavori sull’ultima parte di via dei Guasco e il necessario consolidamento del tratto appena rifatto a Palazzo Comunale, dal 29 giugno al 31 luglio scatteranno nuovi divieti di transito e sosta, bilanciati dall’apertura straordinaria del varco di piazza della Libertà.

Il punto sui lavori a Palazzo Comunale e piazza della Libertà

La prima fase del rifacimento, concentrata sul lato del Palazzo Comunale, è terminata. Tuttavia, per permettere il corretto assestamento della strada, la viabilità ai veicoli rimarrà interdetta fino al 10 luglio, garantendo comunque il regolare passaggio ai pedoni.

Fino alla stessa data (10 luglio) resta confermato anche il divieto di transito e di fermata nell’anello viabile di piazza della Libertà, nel tratto compreso tra via San Giacomo della Vittoria e via Verdi, dove i pedoni possono continuare a circolare liberamente.

La mappa delle chiusure dal 29 giugno al 31 luglio

Per consentire l’apertura del cantiere nell’ultima porzione di via dei Guasco (dall’incrocio con via Chenna a quello con via Migliara), nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 31 luglio sarà vietato il transito, la sosta e la fermata nelle seguenti strade:

Via dei Guasco: nella parte terminale compresa tra via Chenna e via Migliara;

nella parte terminale compresa tra via Chenna e via Migliara; Via Chenna: esclusivamente nel tratto compreso tra via Benzi e via dei Guasco;

esclusivamente nel tratto compreso tra via Benzi e via dei Guasco; Via Ghilini: esclusivamente nel tratto compreso tra via Mazzini e via dei Guasco;

esclusivamente nel tratto compreso tra via Mazzini e via dei Guasco; Via Migliara: esclusivamente nel tratto compreso tra via Sappa e via dei Guasco.

Accesso per i residenti e apertura del varco

Per limitare i disagi alla cittadinanza, i residenti titolari di passi carrabili nelle zone colpite dai divieti potranno accedervi transitando a senso unico alternato, prestando la massima cautela e seguendo le indicazioni della cartellonistica installata sul posto.

Contestualmente, per fare fronte a queste chiusure straordinarie, nello stesso periodo (29 giugno – 31 luglio) verrà aperto al traffico il varco A.P.U. di piazza della Libertà situato all’altezza del palazzo delle Poste.