Sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 16.30, il suggestivo Chiostro di Santa Maria di Castello di Alessandria farà da cornice a “Connessioni – Il festival teatrale dei territori”. L’evento, promosso da FITA Piemonte (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti), porterà in città oltre venti compagnie amatoriali provenienti da tutta la regione per un pomeriggio di performance gratuite e aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di far conoscere e vivere il teatro in modo diretto e informale.

La maratona teatrale nel Chiostro

Nell’area eventi allestita all’interno del Chiostro, il programma non proporrà un unico evento, ma si svilupperà come una vera e propria maratona artistica. Le compagnie partecipanti saliranno sul palco in sequenza per offrire al pubblico:

Performance e monologhi.

Letture teatrali.

Estratti di spettacoli.

Presentazioni artistiche dei propri lavori.

La formula scelta per la rassegna garantisce la massima libertà per gli spettatori: sarà infatti possibile arrivare in qualsiasi momento del pomeriggio, scegliendo se assistere all’intero programma o godersi liberamente le singole esibizioni, scoprendo così linguaggi, stili e sensibilità completamente differenti.

Un’occasione per creare reti e relazioni

Il festival “Connessioni” nasce con la vocazione di unire. L’obiettivo principale è favorire il dialogo tra le diverse realtà che operano nel mondo della cultura, creando un ponte tra compagnie teatrali, associazioni, amministrazioni pubbliche e cittadini.

Oltre al palcoscenico, la manifestazione ospiterà spazi informativi dedicati alle singole associazioni culturali. Per il pubblico si tratterà di una rara opportunità per esplorare da vicino il vivace panorama del teatro amatoriale piemontese, potendo incontrare e confrontarsi direttamente con gli attori e i registi che animano le rassegne di tutto il territorio regionale.

Organizzazione e supporto istituzionale

L’evento si inserisce nel tessuto culturale cittadino forte di una solida rete di collaborazioni e del supporto delle istituzioni:

Organizzazione: Curata dalla realtà alessandrina Gli Illegali – BlogAL, con la collaborazione della Compagnia di Prosa di Quattordio, della Compagnia L’Altra Eva di Oleggio e della Compagnia Spasso Carrabile di Nizza Monferrato.

Curata dalla realtà alessandrina Gli Illegali – BlogAL, con la collaborazione della Compagnia di Prosa di Quattordio, della Compagnia L’Altra Eva di Oleggio e della Compagnia Spasso Carrabile di Nizza Monferrato. Patrocini: La manifestazione è sostenuta formalmente da Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia di Alessandria e Città di Alessandria.

Informazioni utili per partecipare

L’evento è aperto a tutti ed è pensato per trasformare uno dei luoghi storici più rappresentativi di Alessandria in un vero e proprio spazio di comunità:

Data e orario: Sabato 27 giugno 2026, con esibizioni al via a partire dalle ore 16.30.

Sabato 27 giugno 2026, con esibizioni al via a partire dalle ore 16.30. Luogo: Chiostro di Santa Maria di Castello, Alessandria.

Chiostro di Santa Maria di Castello, Alessandria. Biglietti: L’ingresso è libero e completamente gratuito per tutta la durata dell’evento.

L’ingresso è libero e completamente gratuito per tutta la durata dell’evento. Contatti: Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile contattare Luigi Mariano Di Carluccio al numero telefonico 335/1340361 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info@illegali.it.