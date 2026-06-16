La scultura ottocentesca prende vita sul palcoscenico per omaggiare uno dei più illustri figli del territorio. Giovedì 25 giugno 2026, a partire dalle ore 21:15, il suggestivo Teatro Romano di Acqui Terme farà da cornice a “L’Angelo e Monteverde”, una produzione teatrale originale firmata ReteTeatri che arricchisce il cartellone estivo della rassegna culturale ReteAcqui.

Realizzata dall’Associazione Culturale Orizzonte ETS in stretta collaborazione con il Comune di Acqui Terme e impreziosita dal patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, la manifestazione punta a valorizzare le eccellenze storiche locali attraverso linguaggi artistici contemporanei e accessibili al grande pubblico.

Il dialogo impossibile tra l’artista e la sua creatura

Lo spettacolo propone un affascinante e intimo dialogo immaginario tra Giulio Monteverde, artista nativo di Bistagno e indiscusso protagonista della scultura italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento, e la sua creatura più ammirata: il celebre Angelo della Tomba Oneto.

L’opera, situata nel Cimitero Monumentale di Staglieno a Genova, è considerata a livello internazionale uno dei capolavori assoluti dell’arte funeraria europea. Partendo da questa iconica scultura, la rappresentazione teatrale intreccia arte e identità, mettendo a confronto il creatore e l’opera stessa per interrogarsi sul profondo significato della memoria e sull’inesorabile scorrere del tempo.

La formula narrativa adottata per questo spettacolo ha già riscosso un notevole successo anche fuori dai confini provinciali: la produzione è stata infatti presentata direttamente a Staglieno durante la Settimana Europea dei Cimiteri Monumentali, ricevendo un forte apprezzamento per la sua capacità di raccontare in modo innovativo un patrimonio artistico di inestimabile valore.

I prossimi appuntamenti e come prenotare

L’evento dedicato a Monteverde non esaurisce l’offerta della rassegna ReteAcqui, che darà appuntamento agli spettatori anche nel mese successivo. Il calendario prevede infatti:

Martedì 7 luglio: andrà in scena lo spettacolo “Ero, l’ultima luce”, che vedrà come protagonista Melania Fiore sotto la direzione del regista Graziano Piazza.

andrà in scena lo spettacolo “Ero, l’ultima luce”, che vedrà come protagonista Melania Fiore sotto la direzione del regista Graziano Piazza. Domenica 26 luglio: la rassegna si concluderà con l’evocativa rappresentazione “Il diavolo ci mette la coda – Demoni e masche in Valle Bormida”.

Per chi desidera partecipare agli eventi o ricevere maggiori dettagli sull’ingresso al Teatro Romano, gli organizzatori hanno messo a disposizione del pubblico un numero per le informazioni e le prenotazioni (389 0576711) e un indirizzo e-mail di riferimento (retetatri@gmail.com).