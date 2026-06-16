San Bartolomeo al Mare si prepara a inaugurare l’estate con un fine settimana interamente dedicato al ritmo e alle esibizioni dal vivo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, la cittadina turistica della Riviera di Ponente ospiterà la “Festa Europea della Musica”, offrendo a residenti e turisti tre serate di concerti gratuiti nella suggestiva cornice di piazza Torre Santa Maria, all’ombra del fascino storico del bastione saraceno.

Nata dalla sinergia tra il Comune e la Pro Loco locale, l’iniziativa propone un cartellone musicale variegato e pensato per coinvolgere e soddisfare i gusti di un pubblico di tutte le età. Il palco centrale diventerà il fulcro di un vero e proprio evento collettivo dove cantare e ballare sotto le stelle.

Il programma del fine settimana

La tre giorni musicale sarà scandita da generi diversi, alternando l’energia del rock alle inconfondibili vibrazioni giamaicane. Ecco il calendario delle esibizioni:

Venerdì 19 giugno (ore 21:00): L’apertura della rassegna è affidata ai “Recovered” . Il trio rock infiammerà la scena proponendo un repertorio che spazia dai grandi classici italiani a quelli internazionali dagli anni ’70 a oggi, tutti rigorosamente rivisitati in una chiave potente e originale.

L’apertura della rassegna è affidata ai . Il trio rock infiammerà la scena proponendo un repertorio che spazia dai grandi classici italiani a quelli internazionali dagli anni ’70 a oggi, tutti rigorosamente rivisitati in una chiave potente e originale. Sabato 20 giugno: La piazza cambierà totalmente atmosfera per accogliere “Bunna” , icona assoluta e colonna portante del panorama reggae italiano. La sua presenza sul palcoscenico di San Bartolomeo al Mare promette di richiamare appassionati da tutta la regione per un concerto di grandissimo spessore artistico.

La piazza cambierà totalmente atmosfera per accogliere , icona assoluta e colonna portante del panorama reggae italiano. La sua presenza sul palcoscenico di San Bartolomeo al Mare promette di richiamare appassionati da tutta la regione per un concerto di grandissimo spessore artistico. Domenica 21 giugno (ore 21:00): Il gran finale della “Festa Europea della Musica” vedrà salire sul palco la “Nosmet Rock Band”. Questa celebre ed energica cover band è nota per la sua spiccata capacità di tradurre accordi e parole in una grande festa, coinvolgendo attivamente tutti i presenti.

L’ingresso per assistere agli spettacoli di tutte e tre le serate è completamente gratuito.