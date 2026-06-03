Proseguono a buon ritmo i lavori per la messa in sicurezza del canile della Città di Tortona. Il Settore Lavori Pubblici ha recentemente approvato il primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), certificando il raggiungimento della metà delle opere previste dal progetto.

L’attenzione dell’Amministrazione verso le strutture cittadine e il benessere degli animali si concretizza nell’avanzamento del cantiere presso il canile municipale. Con una recente determinazione dirigenziale (la numero 461 del 29/05/2026), il Settore Lavori Pubblici e CUC di Tortona ha infatti fatto il punto sullo stato dell’intervento di “Messa in sicurezza canile”.

Il cantiere è stato ufficialmente consegnato in data 13 aprile 2026 all’impresa aggiudicataria, la DRAGOTI FLORENC, realtà imprenditoriale con sede proprio a Tortona (in Via F. da Baxilio 30).

Le tempistiche e lo stato di avanzamento (SAL)

Secondo quanto indicato dal capitolato speciale d’appalto, i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza della struttura hanno una durata prestabilita di 90 giorni naturali e consecutivi. Il termine per la definitiva ultimazione dell’opera è quindi previsto per il prossimo 12 luglio 2026.

I documenti contabili approvati dagli uffici confermano che i lavori stanno procedendo secondo le tempistiche:

Lo Stato di Avanzamento Lavori n. 01, emesso per le opere eseguite fino al 25 maggio 2026, certifica che l’impresa ha già realizzato lavori per un importo pari a € 28.779,51 (al netto di IVA e ribasso d’asta).

Tale cifra corrisponde esattamente al 50% delle opere complessive appaltate.

A seguito di questa verifica, è stato approvato il relativo Certificato di pagamento per autorizzare la liquidazione all’impresa della quota di € 28.635,61 (oltre IVA).

Un investimento sostenuto da fondi comunali

L’intero progetto di ammodernamento del canile comporta un quadro economico con una spesa complessiva impegnata pari a € 70.120,28. Si tratta di un intervento che l’Ente ha scelto di sostenere finanziandolo interamente con fondi propri comunali (finanziato con avanzo).

A vigilare sulla corretta e puntuale esecuzione del progetto è una squadra tecnica specializzata: il ruolo di Responsabile unico del procedimento (RUP) è ricoperto dall’ing. Laura Lucotti, Dirigente del Settore Lavori Pubblici. Le attività di direzione lavori, contabilità e verifica sono invece condotte dall’arch. Cristina Giacobone (dipendente del settore Lavori Pubblici) e dal geom. Francesco Stramesi Baraldi in veste di direttore operativo.