L’Amministrazione comunale di Pontecurone, rappresentata dalla vice sindaco Marialuisa Ricotti e dagli assessori Daniela Mogni e Lorenzo Mazza, all’indomani del 2 giugno, Festa della Repubblica, ha predisposto un momento speciale dedicato alla cittadinanza attiva e alla memoria storica: la consegna ad ogni classe delle Medie di una bandiera italiana, simbolo di unità, libertà e condivisione dei valori costituzionali,

L’iniziativa si è svolta in palestra in occasione della conclusione del corso di Arteterapia tenuto dalla dott. Valentina Usala presso le cinque classi della secondaria di primo grado di Pontecurone. Alla presenza degli insegnanti e della prof. Massone vicaria della Dirigente, si è voluto creare un momento di riflessione sul significato del 2 giugno del 1946, data in cui i cittadini italiani, attraverso il referendum istituzionale, scelsero la strada della repubblica e della democrazia, rappresentata simbolicamente dal Tricolore.

Le bandiere saranno esposte nelle cinque aule della scuola media come promemoria quotidiano dei diritti e dei doveri di ogni cittadino, perchè la scuola è il primo luogo in cui si sperimenta la vita democratica.