La notte del solstizio d’estate si festeggia a Diano Castello con la quarta edizione di “Gin nel Borgo Festival”. Sabato 20 giugno, dalle ore 18.00 fino a mezzanotte, il centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia si animerà con una suggestiva cena itinerante, stand di produttori locali, dodici diversi gin e cinque palcoscenici musicali sparsi tra le caratteristiche piazzette del paese.

Promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’agenzia Immedia, la kermesse mira a replicare il grande successo delle edizioni precedenti proponendo un mix vincente di drink, food and music. Per agevolare l’afflusso dei visitatori, sarà a disposizione un servizio di bus navetta gratuito con capolinea in piazza Taramasco (parcheggio delle quattro strade) e in piazza Quaglia (sotto il loggiato).

Drink: i dodici gin liguri e i barman professionisti

Il festival celebra i distillati di bacche di ginepro fortemente connotati dalle botaniche e dalle materie prime tipiche della Liguria. Al “bancone” si alterneranno tre barman di grande esperienza: Lorenzo Verdecchia, Donatella Uslenghi e Davide Fidale. Saranno loro a preparare cocktail dedicati e cinque grandi classici, abbinandoli alle etichette presenti o ai gin scelti dal pubblico. La tonica ufficiale del festival sarà ancora una volta Dandy, prodotto artigianale italiano senza coloranti.

Le dodici proposte, curate da otto aziende produttrici con base operativa in Liguria, includono le seguenti etichette:

Aqvo (Imperia)

(Imperia) Be!Gin Begonia & Violetta di Tastee.it (Albenga – con la versione alla Violetta come new entry)

di Tastee.it (Albenga – con la versione alla Violetta come new entry) JTeach Botanico & Orange (Andora)

(Andora) Pier67 (Savona)

(Savona) Pog & Blu Distilled (Genova)

(Genova) Monti’s Classico & Carruba (Albenga)

(Albenga) The Arbory Dry (Ventimiglia)

(Ventimiglia) Bolina di Distilleria Salsano (Albenga – new entry)

Food: la Notte del Grifone e le associazioni locali

La parte gastronomica, in linea con la tradizione della Notte del Grifone, è affidata a cinque attive associazioni del comprensorio che allestiranno apposite postazioni per la cena itinerante:

Amici del Castello (piazza Matteotti): antipasto misto e snack.

(piazza Matteotti): antipasto misto e snack. Famia Dianese (piazza De Foresta): trofie alla ligure.

(piazza De Foresta): trofie alla ligure. Gruppo Pesca Sportiva (piazza Clavesana): frittura di pesce e seppie con piselli.

(piazza Clavesana): frittura di pesce e seppie con piselli. Rebatta Buse : rostelle.

: rostelle. Pro Loco Alta Valle Dianese (piazza Matteotti): dolci.

Per completare l’offerta, saranno regolarmente operativi anche i due locali storici del paese, l’Osteria di Castello e il Caffè del Borgo.

Music: cinque palchi per la Notte Romantica

La colonna sonora dell’evento spazierà tra rock, pop, blues e dance. In omaggio alla “Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia”, che Diano Castello intende celebrare durante la serata, i vari artisti inseriranno in scaletta anche brani a tema.

Ecco il programma delle esibizioni:

Ore 19.00 – Piazza Matteotti: DJ Ugo Di Mascio, con spazio dedicato al karaoke.

DJ Ugo Di Mascio, con spazio dedicato al karaoke. Ore 19.30 – Piazza Clavesana: The Cu3e (Giovanni Garibaldi, Luca Valenti, Manuel Fazzini).

The Cu3e (Giovanni Garibaldi, Luca Valenti, Manuel Fazzini). Ore 19.30 – Piazza Giudice: Applefield (Joele Damonte, Matteo Maffezzoli, Alessio Ghiazza, Mattia Callari).

Applefield (Joele Damonte, Matteo Maffezzoli, Alessio Ghiazza, Mattia Callari). Ore 19.30 – Piazza De Foresta: Blinders (Claudio Bozzolasco, Jimmy Ferrara, Enrico Schivo, Giovanni Merello).

Blinders (Claudio Bozzolasco, Jimmy Ferrara, Enrico Schivo, Giovanni Merello). Ore 21.45 – Piazza Matteotti: Sherocks, il concerto principale della serata. La band savonese (Francesca Marotta, Sonia Miceli, Andrea Kala, Marco Fuliano) porterà sul palco un repertorio dedicato al mondo artistico femminile.

Anteprima del 33° Premio Vermentino

L’appuntamento del 20 giugno farà anche da apripista a un’altra storica iniziativa del paese: il 33° Premio Vermentino, in programma per l’11 e il 12 luglio. Per l’occasione, i barman del “Gin nel Borgo Festival” proporranno cocktail speciali a base di Vermentino. Il concorso, la cui giuria è presieduta da Paolo Massobrio, ha già raccolto le adesioni di circa 130 etichette provenienti da sette regioni italiane, le quali potranno essere degustate durante le giornate di luglio.