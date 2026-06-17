Il fascino e la bellezza della Liguria conquistano un’importante vetrina internazionale. Il suggestivo borgo di Dolceacqua è stato ufficialmente inserito dal Ministero del Turismo tra i candidati italiani per l’edizione 2026 del prestigioso riconoscimento “Best Tourism Villages”, promosso dall’Agenzia delle Nazioni Unite del Turismo (UN Tourism).

La nomina rappresenta un traguardo di grande rilievo per il territorio ligure, accendendo i riflettori mondiali su una delle località più caratteristiche della regione.

Il plauso della Regione Liguria

L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha espresso grande entusiasmo per la candidatura, sottolineando il valore del territorio:

“Mi fa estremamente piacere questa candidatura che conferma la Liguria come regione ricca di gemme che meritano tanta visibilità mondiale. Dolceacqua è un paese stupendo che è già Bandiera Arancione del Touring Club: indipendentemente da come andrà questa iniziativa faccio i complimenti al sindaco Gazzola e alla sua amministrazione per il grandissimo lavoro di promozione del paese”.

Le tappe del processo di selezione

La candidatura di Dolceacqua approda ora sul portale dell’UN Tourism, dove dovrà superare un rigoroso iter di selezione internazionale. Il percorso si articolerà nei seguenti passaggi:

Fase di verifica: un primo controllo tecnico effettuato direttamente dal segretariato dell’organizzazione.

un primo controllo tecnico effettuato direttamente dal segretariato dell’organizzazione. Valutazione internazionale: l’analisi approfondita da parte di un apposito Advisory Board internazionale.

l’analisi approfondita da parte di un apposito Advisory Board internazionale. Gli esiti finali: al termine del processo, i borghi selezionati otterranno il riconoscimento ufficiale di Best Tourism Villages by UN Tourism. In alternativa, qualora venissero individuati specifici margini di miglioramento, i paesi potranno essere ammessi all’Upgrade Programme, un percorso di accompagnamento studiato per rafforzarne il potenziale turistico e lo sviluppo sostenibile.

L’orgoglio dell’Amministrazione comunale

La notizia è stata accolta con grande emozione a livello locale. Il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, ha evidenziato come questo risultato sia il frutto di un lavoro corale:

“Riceviamo questa notizia con grande soddisfazione e orgoglio. Essere stati selezionati dal Ministero del Turismo per rappresentare l’Italia è già un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra comunità nella tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio”.

Il primo cittadino ha inoltre tenuto a condividere i meriti di questo traguardo:

“Ringrazio la Regione Liguria, l’assessore al Turismo Luca Lombardi e tutti gli uffici che ci hanno supportato nella predisposizione della candidatura. Questo risultato appartiene a tutta Dolceacqua e rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di valorizzazione del nostro borgo”.