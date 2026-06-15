È stata una giornata di straordinario e incessante impegno per i Vigili del Fuoco, chiamati a fronteggiare una vera e propria emergenza causata da molteplici roghi divampati contemporaneamente sul territorio. Grazie alla prontezza, al coraggio e alla grande professionalità dei pompieri, la situazione a Rivalta Scrivia è stata risolta nel migliore dei modi, azzerando i pericoli per la popolazione.

L’incendio di sterpaglie a Rivalta Scrivia, frazione di Tortona, era divampato inizialmente nella mattinata di oggi, lunedì 15 giugno. Dopo un primo contenimento, le fiamme sono purtroppo riprese nel corso del pomeriggio, alimentando una forte apprensione tra i residenti per via della relativa e preoccupante vicinanza ad alcune importanti strutture produttive e logistiche della zona.

Il dispiegamento delle forze: da Novi Ligure per proteggere Rivalta

A risolvere la situazione a Rivalta Scrivia, scongiurando qualsiasi tipo di danno materiale alle aziende e alle abitazioni, sono state le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate dal Distaccamento di Novi Ligure. I pompieri novesi hanno lavorato con rapidità ed efficacia nel pomeriggio, riuscendo a isolare il fronte del fuoco e a spegnere definitivamente ogni focolaio.

I colleghi del Distaccamento di Tortona non sono potuti intervenire sul rogo di Rivalta poiché già interamente impegnati, in quegli stessi minuti, a spegnere un altro grave e vasto incendio scoppiato a San Giuliano Nuovo.

L’altro fronte: grano in fiamme a San Giuliano Nuovo

Mentre si combatteva contro le fiamme a Rivalta, la situazione si era fatta infatti critica anche a San Giuliano Nuovo, frazione di Alessandria, dove un vasto incendio è divampato intorno a mezzogiorno in un’area di campi situata a ridosso dell’autostrada Torino-Piacenza.

Le fiamme hanno interessato un vasto appezzamento di grano e alcune sterpaglie, propagandosi con estrema rapidità a causa del terreno particolarmente secco e delle alte temperature stagionali. Sul posto hanno operato a lungo i Vigili del Fuoco del comando di Alessandria insieme alla squadra di Tortona, in un intervento sinergico e complesso durato diverse ore per contenere il rogo e proteggere la viabilità autostradale. Le operazioni in questo settore si sono concluse poco prima delle 17:00.

Un plauso ai nostri soccorritori

Ancora una volta, l’eccellente coordinamento tra i diversi distaccamenti provinciali e il sacrificio dei Vigili del Fuoco hanno evitato il peggio. Operando sotto il sole cocente e su più fronti contemporaneamente, i pompieri hanno dimostrato un’efficienza encomiabile, confermandosi un presidio fondamentale e insostituibile per la sicurezza di tutto il territorio e dei suoi cittadini.