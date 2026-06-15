Bordighera Alta si prepara a celebrare il giorno più lungo dell’anno con un suggestivo evento diffuso nel cuore del suo centro storico. La “Festa del Solstizio d’Estate – Una notte di luce” sarà un’esperienza sensoriale e comunitaria che intreccerà natura, arte, ritualità e musica tra le piazze e i carruggi del borgo, con un invito speciale rivolto a tutti i partecipanti: vestirsi di bianco per entrare insieme nell’atmosfera magica della serata.
L’intera manifestazione è curata dall’Associazione A Pria Presiuza di Bordighera Alta e gode del patrocinio ufficiale del Comune di Bordighera.
Il programma del pomeriggio: natura e visite guidate
Le attività prenderanno il via nel pomeriggio, offrendo itinerari tra i paesaggi e i luoghi d’arte del territorio:
- Ore 17:00 (Piazza del Popolo): Partenza per la passeggiata diretta al Beodo. Sarà un momento di contatto con la natura dedicato alla raccolta di erbe e fiori spontanei, utili a comporre il tradizionale mazzolino di San Giovanni.
- In parallelo: Visite guidate dedicate alla scoperta del patrimonio artistico e dei restauri locali, che si snoderanno tra Villa Pompeo Mariani e la chiesa della Maddalena.
- Dalle ore 18:00: All’ingresso della Città Alta, le “Lucille” accoglieranno i visitatori dando inizio al percorso diffuso tra laboratori materici dedicati ad adulti e bambini, atelier aperti e pratiche condivise.
Il percorso nel Borgo: tra arte, olistica e cene a lume di candela
Con il calare del sole, l’atmosfera diventerà intima e riflessiva. I locali di Bordighera Alta proporranno aperitivi e cene a lume di candela con menù e sapori ispirati alle erbe, ai fiori e alla stagione estiva.
Passeggiando tra le vie, i visitatori incontreranno diverse installazioni e attività:
- Arte e artigianato: Mostre di pittura, creazioni artigianali e progetti di ricerca visiva dialogheranno con le architetture del borgo.
- Spazio solidale: Un angolo dedicato allo scambio di libri, dove i volumi potranno essere liberamente lasciati, scelti e portati via.
- Benessere: Esperienze olistiche e astrologiche offriranno spazi di ascolto e consapevolezza legati al tempo del solstizio.
- Via di Mezzo: Ospiterà il Cammino di Luce e Suoni, un tragitto da attraversare lentamente tra parole sospese e sussurri.
- Paesaggio sonoro: Note di arpa, archi e chitarre risuoneranno con discrezione e in modo diffuso nei vicoli per l’intera serata.
I momenti clou della serata a Porta Sottana
Il cuore pulsante dell’evento si raccoglierà nella suggestiva piazzetta di Porta Sottana, dove si susseguiranno gli appuntamenti principali della notte:
- Ore 21:00: La Dimora della Luce, incontro culturale con Benedetta Spada.
- Ore 22:00: Lo Zodiaco e il Solstizio, approfondimento a cura di Vincenzo Laganà.
- Ore 23:00: Il Rituale della Luce, il gran finale della manifestazione. Un gesto simbolico e conclusivo ideato per accogliere la nuova luce, lasciare andare ciò che si è compiuto e aprire lo spazio a ciò che nasce.