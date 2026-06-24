Il Comune di Diano Marina informa che nella giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, sono previsti interventi urgenti sulla rete elettrica da parte di Enel Energia lungo via alla Rovere, al confine con il territorio di San Bartolomeo al Mare. I lavori si rendono necessari a causa di un guasto sulla linea elettrica e riguarderanno il ripristino del cavidotto interessato dal disservizio. Durante le operazioni potrebbero verificarsi temporanee interruzioni del traffico veicolare lungo la strada interessata.

Il Comune invita pertanto cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente e a valutare eventuali percorsi alternativi in caso di rallentamenti. Resta comunque garantito l’accesso alle proprietà private per i residenti e gli aventi diritto, così da limitare al minimo i disagi durante l’esecuzione dei lavori.