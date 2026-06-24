La 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026 prosegue con grande successo di pubblico e si prepara a vivere la sua giornata più sentita: quella dedicata al Santo patrono di Oneglia. Un evento capace di unire la profonda fede religiosa alla tradizione, alla cultura e all’immancabile gastronomia, con un programma ricco di appuntamenti che culminerà con l’atteso spettacolo pirotecnico serale.

Celebrazioni religiose e volontariato

La speciale giornata nel nome del Santo Patrono si aprirà ufficialmente alle ore 11:00, con la Santa Messa Solenne officiata presso la Basilica Collegiata di San Giovanni Battista alla presenza di S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia. Nel pomeriggio, alle 17:30, seguiranno i Vespri Solenni, che precederanno la suggestiva e partecipatissima Processione Religiosa per le vie del centro storico di Oneglia (partenza prevista intorno alle 18:30).

A partire dalla stessa ora, apriranno al pubblico anche l’Info Point della Festa, l’Area Bimbi e il fondamentale presidio sanitario della Croce Rossa Italiana (Comitato di Imperia). Contestualmente sarà attiva l’area culturale, arricchita dalla presenza degli spazi informativi di numerose realtà del territorio:

Città di Imperia e Polizia Locale.

Rifugio “La Cuccia” – Canile di Imperia.

Club Marathon Imperia e Compagnia di San Leonardo.

Circolo ARCI Solidarietà (progetto “Cena Fuori”) e Intercultura O.d.V.

Arte, mercatini e tradizione culinaria ligure

Sul fronte culturale, la manifestazione offre un variegato percorso espositivo. La Tenda della Cultura ospiterà la mostra storica “Scagno 1930”, a cura di Sergio Cecchinel, dedicata all’industria olearia imperiese. La Tenda delle Esposizioni proporrà invece la mostra fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore” di Marco “Fish” Pesce, le opere di PLOP-ART di Alessio Ardissone (“Polo”) e la minuziosa riproduzione della Basilica Collegiata realizzata a mano da Gerardo Aucelli.

Continuano i successi di MercantIneja in Calata G.B. Cuneo (con oltre trenta espositori) e della celebre grande area gastronomica Ineja Food sulla Banchina Aicardi. L’apertura delle casse è fissata alle ore 19:00, mentre dalle 19:30 si potrà cenare gustando le eccellenze liguri: il piatto forte di questa giornata sarà il tradizionale Branda.

Spettacoli sul palco e la magia dei Grandi Fuochi

Dalle ore 21:00 prenderà il via la “Grande Festa di San Giovanni” con una serata di intrattenimento sul palco che vedrà alternarsi le coreografie di “Salsa Creativa” (del maestro Riccardo Amoretti), l’esibizione hip hop di “Fresh ‘n’ Clean Junior” (diretta da Simone Stella) e le performance delle ballerine de “Le Carillon Events”.

Il momento più atteso arriverà alle ore 23:00, quando il cielo e il bacino portuale di Oneglia si illumineranno con il tradizionale spettacolo pirotecnico dei Grandi Fuochi d’Artificio, organizzato dalla Città di Imperia in collaborazione con il C.I.V. NuovOneglia. La serata proseguirà poi con lo show dance “Sotto le Stelle” con Dj Tex.

I prossimi appuntamenti: dallo sport allo shopping

Il cartellone di Ineja non si ferma e propone altri importanti appuntamenti per i giorni successivi:

Venerdì 26 giugno: “La Zucchetta di San Giovanni”, corsa podistica (8 km) e Family Run (5 km) con partenza alle ore 18:30 da Calata G.B. Cuneo. Iscrizioni sul sito ufficiale di Imperiacorre.

“La Zucchetta di San Giovanni”, corsa podistica (8 km) e Family Run (5 km) con partenza alle ore 18:30 da Calata G.B. Cuneo. Iscrizioni sul sito ufficiale di Imperiacorre. Giovedì 25 giugno: “Cinema e Shopping sotto le Stelle – Ciak si Compra”, alle ore 21:30, in collaborazione con il Cineforum Imperia, con i negozi del centro aperti in orario serale.

Proseguono inoltre nel centro storico cittadino le iniziative del C.I.V. NuovOneglia, come il “Cocktail di San Giovanni” e “San Giovanni in Vetrina”. La grande festa, che da oltre 46 anni anima l’estate imperiese, continuerà con il suo ricco programma fino al 29 giugno.