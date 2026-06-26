Il Consiglio Comunale di Tortona, riunitosi ieri, giovedì 25 giugno, è stato segnato dall’importante annuncio dell’Assessore Luigi Bonetti, che ha comunicato ufficialmente l’intenzione di dimettersi dalla Giunta per motivi personali. Le dimissioni diventeranno effettive dopo la metà del mese di luglio, momento a partire dal quale il Sindaco potrà procedere alla nomina di un sostituto. Durante la seduta, Bonetti ha rivolto un sentito ringraziamento e un saluto al primo cittadino, ai colleghi di Giunta e all’intero Consiglio.

Cambiamenti politici e comunicazioni della presidenza

Oltre al recesso dell’assessore, il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha esposto altre significative novità relative agli equilibri consiliari e all’amministrazione:

Nuovo gruppo misto: Il Consigliere Pierpaolo Cortesi ha deciso di lasciare il gruppo di Forza Italia per costituire il gruppo misto.

Il Consigliere Pierpaolo Cortesi ha deciso di lasciare il gruppo di Forza Italia per costituire il gruppo misto. Forza Italia: A seguito del cambio, il partito ha nominato come nuovo capogruppo il Consigliere Pierpaolo Pareti, affiancato dalla vice Vittoria Colacino.

A seguito del cambio, il partito ha nominato come nuovo capogruppo il Consigliere Pierpaolo Pareti, affiancato dalla vice Vittoria Colacino. Fondi di riserva: È stato comunicato un prelievo dal fondo di riserva di 1.500 euro, effettuato dalla Giunta il 12 giugno scorso, mirato a potenziare i fondi per le collaborazioni esterne a supporto degli Uffici Demografici.

Approvata la “rottamazione” delle cartelle comunali

Nel corso della riunione si è passati alla votazione dei punti all’ordine del giorno, con l’approvazione all’unanimità dei verbali delle sedute precedenti.

L’attenzione si è poi spostata sulla delibera illustrata dal Vicesindaco Daniele Calore riguardante l’adesione del Comune di Tortona alla definizione agevolata dei tributi e delle sanzioni comunali per il periodo dal 2000 al 2023. Il provvedimento applica la norma governativa che permette di “rottamare” le cartelle esattoriali relative alle entrate tributarie ed extratuttarie dell’ente. La delibera è passata con i voti della maggioranza, mentre i consiglieri di opposizione si sono astenuti.