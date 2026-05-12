Sintesi dell’articolo:

  • Evento: Interruzione programmata dell’energia elettrica per lavori sugli impianti.
  • Luogo: Comune di Alessandria (Piazza Garibaldi, Corso Cento Cannoni, Piazza Marconi, Via Lanza).
  • Data e ora: Venerdì 15 maggio, dalle ore 07:30 alle 12:00.
  • Avvertenza principale: Non utilizzare gli ascensori durante l’orario indicato, poiché la corrente potrebbe tornare momentaneamente per prove tecniche, creando il rischio di rimanere bloccati.
  • Contatti utili: Per informazioni è possibile consultare il sito di E-Distribuzione o inviare un SMS al numero 320.2041500 con il proprio codice POD.