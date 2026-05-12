Sintesi dell’articolo:
- Evento: Interruzione programmata dell’energia elettrica per lavori sugli impianti.
- Luogo: Comune di Alessandria (Piazza Garibaldi, Corso Cento Cannoni, Piazza Marconi, Via Lanza).
- Data e ora: Venerdì 15 maggio, dalle ore 07:30 alle 12:00.
- Avvertenza principale: Non utilizzare gli ascensori durante l’orario indicato, poiché la corrente potrebbe tornare momentaneamente per prove tecniche, creando il rischio di rimanere bloccati.
- Contatti utili: Per informazioni è possibile consultare il sito di E-Distribuzione o inviare un SMS al numero 320.2041500 con il proprio codice POD.