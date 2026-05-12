Il prossimo 15 maggio il Golfo Dianese celebrerà ufficialmente l’apertura del proprio tratto della Ciclovia Tirrenica “Riviera dei Fiori”. Questa nuova infrastruttura, attesa con entusiasmo, promette di rivoluzionare la mobilità sostenibile e di arricchire l’offerta turistica e ricreativa della Regione.

L’inaugurazione, che vedrà la partecipazione di numerose autorità locali e regionali, celebrerà un progetto che l’assessore regionale Giampedrone ha definito un “piccolo grande capolavoro”. La ciclovia, che si estenderà per circa 7 chilometri, collegherà Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, offrendo scorci mozzafiato sul mare e un percorso immerso nella bellezza del paesaggio ligure. Il progetto è parte integrante della Ciclovia Tirrenica Riviera dei Fiori, che sta per inaugurare anche il collegamento tra Diano Marina e Imperia (giugno 2026), arrivando a congiungere Andora a Ospedaletti. Il programma dell’inaugurazione prevede un ritrovo e partenza da Andora alle ore 14:00, per poi proseguire con i tagli del nastro a Cervo alle 14:45 (ex stazione ferroviaria), a San Bartolomeo al Mare alle 15:15 (piazza Aurora) e concludersi a Diano Marina alle 16:00 (piazza Mameli), dove sono previsti i saluti istituzionali e i festeggiamenti con intrattenimento musicale.

«L’inaugurazione ufficiale del tratto del Golfo Dianese sarà un momento molto importante nel percorso di Regione Liguria per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica Riviera dei Fiori – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – un’opera bellissima e strategica per tutta la Liguria. Parliamo di un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro che ha permesso di realizzare circa 7 chilometri di percorso tra Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, restituendo al territorio uno spazio straordinario dal punto di vista turistico, paesaggistico e della mobilità sostenibile: è un tassello fondamentale di un’opera distintiva per il Ponente, realizzata da Regione con la collaborazione dei Comuni per rendere sempre più attrattiva la Liguria».

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, esprime grande soddisfazione per la realizzazione dell’opera: «Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto ambizioso, parte integrante del sistema delle Ciclovie turistiche nazionali: quello del Golfo dianese è un tassello cruciale di questa grande opera. Il prossimo obiettivo è l’apertura dell’Incompiuta, la strada a mare che collegherà Diano Marina a Imperia, che inaugureremo entro la fine di giugno. Questo permetterà di unire il nostro tratto ai 24 km già esistenti tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti, creando un corridoio continuo di oltre 40 km nel Ponente Ligure, un vero e proprio volano per l’economia e il turismo di tutta la Regione”.

«Ringraziamo la Regione e tutti coloro che hanno lavorato a questa grandiosa opera, la cui inaugurazione condividiamo con gioia con i nostri colleghi del Golfo dianese” ha aggiunto il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Filippo Scola. “Attendiamo con ansia l’inaugurazione dell’Incompiuta, per aggiungere un importante tassello alla nostra Ciclovia Riviera dei Fiori. Ogni Comune sta lavorando per valorizzare ancor più il lavoro della Regione con opere accessorie, che siamo certi aumenteranno il prestigio di questa fondamentale infrastruttura» .

«La ciclovia è un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile, capace di attrarre turismo di qualità, destagionalizzare i flussi turistici e promuovere uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente – così la sindaca di Cervo Lina Cha – ma non ci può essere sviluppo turistico senza validi servizi primari. La realizzazione della nuova infrastruttura ciclopedonale ha seguito una logica integrata: oltre alla riqualificazione del sedime sono stati potenziati e riorganizzati i sotto-servizi, con la nuova condotta idrica del Roja e il collettore fognario comprensoriale di nuova generazione. Il tratto Cervo – Andora della ciclovia si distingue per il suo elevato valore paesaggistico e offre a cittadini e visitatori un’esperienza unica tra mare, natura e borghi storici».

La Regione Liguria sarà presente con un’importante rappresentanza e con gadget che verranno distribuiti ai partecipanti. L’organizzazione dell’evento inaugurale è stata curata nei minimi dettagli dall’Agenzia Lime, a cui è stato affidato un incarico per la gestione di diversi servizi, tra cui la progettazione, la realizzazione e la fornitura di materiali promozionali utili alla valorizzazione di questo importante volano turistico, anche dopo l’inaugurazione. Non mancheranno allestimenti scenografici, gazebo per accoglienza e info point, materiale per i festeggiamenti, l’intrattenimento musicale con DJ set a cura di Dj Gegè e l’animazione di Gianni Rossi.