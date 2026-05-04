Venerdì 29 maggio torna la Stranovi, manifestazione “ludico motoria ricreativa” giunta alla sua 43ª edizione, organizzata da CamminaNovi con il supporto tecnico dell’Atletica Novese e il patrocinio del Comune di Novi Ligure.

Si corre insieme per solidarietà e infatti, come ogni anno, la Stranovi ha uno scopo benefico: all’evento è stata dedicata una t-shirt, acquistarla varrà come iscrizione; quest’anno il ricavato sarà devoluto al Comitato Novese della Croce Rossa Italiana e a “La Corte dell’Accoglienza”, onlus che si sta occupando della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il progetto “Casermette” con l’obiettivo di destinare l’edificio posto tra Corso Italia e via Verdi a polo multifunzionale per le attività di volontariato.

La manifestazione, di carattere puramente non competitivo, sarà l’occasione per vivere appieno il gusto del correre o camminare insieme su di un percorso di circa 4 chilometri con partenza e arrivo fissati, come al solito, in piazza XX Settembre. Si percorreranno le vie del centro storico all’interno della cinta delle antiche mura con la partenza fissata alle ore 20.15 del 29 maggio.

Al termine della manifestazione verranno assegnati i premi ai gruppi più numerosi: al primo gruppo scolastico andrà il trofeo intitolato alla memoria di Andrea Chaves, che di Atletica Novese fu validissimo esponente, al secondo gruppo scolastico andrà il 1° Trofeo L’Inchiostro Fresco Memorial Umberto Cecchetto mentre al gruppo non scolastico andrà il trofeo offerto da Fidas (Associazione Novese Donatori Sangue) e un premio verrà riconosciuto a scalare agli altri gruppi. Si ringraziano fin da ora tutti coloro che, con il loro aiuto, permettono di avviare la macchina organizzativa.

Ritrovo e iscrizioni presso piazza XX Settembre, dalle ore 17.30 alle 19.50 del giorno della manifestazione. Le preiscrizioni e il ritiro t-shirt si svolgeranno: per gruppi presso la sede dell’Atletica Novese (Stadio Comunale), dal 4 maggio (dalle ore 18 alle 20) nei giorni feriali; dal 25 maggio anche al mattino (dalle ore 10 alle 12). Per singoli invece, preiscrizioni e ritiro t-shirt presso il negozio Novi Running di via Pavese 25, a partire dal 4 maggio.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a:

Atletica Novese – tel. 0143 321582 – 3356026725.