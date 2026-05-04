Il Comune di Serravalle Scrivia annuncia con entusiasmo il ritorno di “Serravalle con Gusto”, giunto alla sua quarta edizione, in programma domenica 10 maggio 2026 a partire dalle ore 10:00 in Piazza Paolo Bosio e lungo Via Brodolini.

Promossa dall’Assessore al Commercio e realizzata in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, l’associazione AUSER “Insieme per Serravalle”, l’associazione “Amici dell’Arte” e il “Club Italia Fiat 500”, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace di coniugare enogastronomia, cultura e intrattenimento.

Il tema dell’edizione 2026, “Fiori, sapori, creazioni”, accompagnerà un ricco programma di iniziative pensate per tutte le età. Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand di fiori, hobbistica e prodotti del territorio, oltre a gustare proposte di wine & street food.

Tra i principali appuntamenti in programma:

Ore 10:00: apertura degli stand e raduno statico delle Fiat 500 d’epoca, a cura del Fiat 500 Club Italia – coordinamento Valle Scrivia e Novi Ligure;

Ore 15:30: gara di torte fatte in casa, organizzata dall’associazione AUSER “Insieme per Serravalle”, con premi in palio da 400,00 a 125,00 euro;

Grigliata a cura della Pro Loco;

DJ set e truccabimbi per animare la giornata;

Mostra d’arte a cura degli “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia”;

Gonfiabili gratuiti per bambini, per garantire divertimento anche ai più piccoli.

Non mancheranno inoltre il mercatino di artigianato artistico e locale, attività di commercio temporaneo, degustazioni di prodotti tipici e momenti di spettacolo e intrattenimento.

“Serravalle con Gusto” rappresenta un evento di grande rilevanza per la comunità serravallese, sia sotto il profilo turistico ed economico sia per il suo valore sociale e culturale. Una giornata pensata per valorizzare le eccellenze locali, favorire l’incontro tra cittadini e visitatori e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.