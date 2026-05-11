BASSIGNANA – Resta alta l’apprensione nella comunità di Bassignana per la scomparsa di Giovanni Mantello., l’uomo di 64 anni di cui non si hanno più notizie dalla serata di domenica 10 maggio 2026. Le operazioni di ricerca, scattate immediatamente dopo l’allarme dei familiari, si stanno concentrando con particolare intensità lungo le sponde del fiume Po.

La dinamica della scomparsa

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo si sarebbe allontanato a piedi dalla propria abitazione intorno alle 22:30. Da quel momento, il sessantaquattrenne non ha più fatto rientro e non è stato possibile ristabilire alcun contatto con lui. Non sono ancora noti i motivi dell’allontanamento.

Ricerche a tappeto sul territorio

Il dispositivo di soccorso si è attivato tempestivamente e vede impegnati diversi fronti:

Vigili del Fuoco: Presenti con squadre di terra e specialisti del soccorso acquatico per perlustrare le zone limitrofe al Po. Sul posto anche la squadra Sapr del Pompieri con barca alluvionale che vendiamo in alto durante le ricerche.