UN appuntamento dedicato alla storia e all’evoluzione della psichiatria, con particolare attenzione al passaggio dal modello istituzionale alla centralità della persona nei percorsi di cura. È questo il cuore dell’iniziativa dal titolo “Scoprire la storia della Psichiatria: dalla dimensione asilare dell’Ospedale Psichiatrico de’ Pazzerelli di Alessandria alla Riabilitazione Psicosociale della struttura complessa di Salute Mentale ASL AL”.

Venerdì 15 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la sala polifunzionale Mons. Remotti (ex Caserma Passalacqua). Si tratta di una tavola rotonda dal titolo “La persona al centro: dialogo aperto con professionisti della salute mentale, associazioni, istituzioni e persone esperte per esperienza”.

L’incontro sarà dedicato al confronto partecipato sui temi della salute mentale, coinvolgendo operatori, enti del territorio, scuole, associazioni e cittadini. L’obiettivo è favorire un dialogo aperto e inclusivo, capace di valorizzare esperienze e prospettive diverse. Durante la giornata verrà anche approfondita l’opera “Noi è tanti”, come esempio concreto di partecipazione e narrazione condivisa.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e approfondimento su un tema di grande rilevanza sociale, promuovendo una cultura della salute mentale orientata all’inclusione, alla dignità e alla centralità della persona.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.