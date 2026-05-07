Il lungo ponte del “Primo Maggio” ha visto l’afflusso in riviera di tanti turisti che hanno affollato sia

le principali località del litorale che i caratteristici borghi dell’entroterra imperiese. Per fronteggiare

tale massiccia presenza di persone e per garantire un tranquillo e sicuro fine settimana, i Carabinieri

della Compagnia di Bordighera hanno intensificato i propri servizi preventivi, mettendo in campo

decine di pattuglie e di militari a presidio dell’intero territorio di competenza; importanti i risultati di

tale massiccio spiegamento di forze: oltre 200 persone controllate – di cui 34 con precedenti di polizia

quattro denunce in stato di libertà ed un arresto.

Nello specifico, nella mattina del 2 maggio, in una zona decentrata di San Biagio della Cima, i

Carabinieri della Stazione di Bordighera hanno sorpreso due soggetti, entrambi italiani

rispettivamente di 38 e 30 anni, che all’interno di un’autovettura erano intenti a contare numerose

banconote di vario taglio, poi risultate essere pari a circa 18 mila Euro. Vista la particolarità di quanto

riscontrato, non convinti delle giustificazioni addotte dagli interessati e supponendo che una simile

cifra potesse essere il provento di un’illecita attività, gli operanti, in collaborazione con personale del

Commissariato di P.S. di Ventimiglia, decidevano di effettuare delle perquisizioni domiciliari che

consentivano di rinvenire, nella disponibilità del 38enne, 7 grammi circa di marijuana e 100 grammi

circa di hashish, suddivisi in dosi e pronti per la vendita, oltre a materiale vario utilizzato per lo

spaccio. Lo stupefacente ed il denaro sono stati pertanto sequestrati mentre l’uomo è stato tratto in

arresto e sottoposto ai domiciliari; nella giornata di ieri il fermato è stato tradotto presso il Tribunale

di Imperia che, convalidato l’arresto, ha altresì disposto per lo stesso l’obbligo quotidiano di

presentazione alla P.G.; per il trentenne invece è scattata la denuncia in stato di libertà per i medesimi

reati del suo “collega”.

Nel medesimo fine settimana altre tre persone sono state denunciate – a vario titolo – dai Carabinieri

della Compagnia di Bordighera: la prima per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per rifiuto di

sottoporsi all’accertamento dello stato d’ebbrezza poiché a Vallecrosia al Mare, nella nottata del 1°

maggio, a bordo del proprio motociclo, privo del casco protettivo, non si fermava ad un posto di

controllo di una pattuglia; la sua fuga è durata poco in quanto nel tentativo di svoltare bruscamente

in una stradina e far perdere le proprie tracce, il giovane fuggitivo perdeva il controllo del mezzo

scivolando a terra senza procurarsi lesioni; raggiunto così dai militari ed apparso in evidente stato di

alterazione psicofisica per abuso di alcool, si rifiutava di sottoporsi all’accertamento mediante

etilometro, venendo quindi denunciato all’A.G.. Stessa sorte è toccata ad un motociclista, residente

in Francia, che nella notte del 3 maggio è stato coinvolto, sempre a Vallecrosia al Mare, in un sinistro

stradale, rifiutandosi poi di sottoporsi alla catena di custodia richiesta dai militari intervenuti per

rilevare l’incidente. Sempre nella giornata del 3 maggio, inoltre, durante la mattina, un’altra pattuglia

impegnata in un servizio di prevenzione ad Ospedaletti ha sorpreso un italiano, senza fissa dimora,

intento a compiere atti osceni in un parcheggio antistante dei lidi privati e delle attività commerciali;

identificato e condotto in caserma veniva anch’esso deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria

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