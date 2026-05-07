Nella giornata di oggi. Giovedì 7 maggio, in ricorrenza dei 75 anni dal primo allestimento del luna park per la festa di Santa Croce, gli organizzatori e gestori delle giostre in piazza Allende hanno omaggiato il Comune di Tortona con una targa di ringraziamento per la collaborazione instaurata negli anni, consegnata, in rappresentanza anche dei colleghi, da Vittorio Picci al Sindaco Federico Chiodi e ai rappresentati dell’Amministrazione Comunale presenti, gli Assessori Anna Sgheiz e Giordana Tramarin, oltre al Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo. Giovedì si è svolta anche la consueta mattinata che gli operatori del Luna Park offrono, gratuitamente ogni anno, ai giovani con disabilità che frequentano le scuole cittadine e le associazioni del territorio.

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