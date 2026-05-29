Grande interesse presso la Sala Convegni per l’appuntamento dedicato al grande pittore divisionista. Presente una nutrita delegazione del Liceo e numerosi studiosi. Rispettato in pieno il ricco programma di interventi che ha fatto luce su carteggi inediti e legami internazionali dell’artista.

Si è conclusa con successo e un’ottima partecipazione di pubblico la preziosa Giornata di Studio intitolata “Il fondo Angelo Morbelli. Storia archivistica, corrispondenza, carteggi affini”, svoltasi nella giornata di oggi presso la prestigiosa Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (in via Emilia 168).

L’evento, che conferma la Fondazione — presieduta da Pier Luigi Rognoni — come vero motore culturale del territorio, ha registrato una folta e attenta presenza. La grande sala, capace di oltre 250 posti, ha visto i suoi spazi riempiti per circa due terzi, accogliendo non solo noti studiosi di altissima specializzazione, ma anche una nutrita e gradita rappresentanza di studenti del Liceo “Giuseppe Peano” di Tortona.

I lavori si sono aperti puntualmente alle ore 10.00 con i saluti istituzionali affidati al Segretario Generale della Fondazione, Andrea Crozza. Subito dopo ha preso il via la fitta e interessante Prima sessione, dedicata alla “Descrizione del fondo e inventariazione. Carteggi e corrispondenti”. Come da programma, gli interventi si sono susseguiti esplorando i meandri dell’archivio acquisito nel 2022:

Alessia Francone (con un contributo di Giovanna Ginex) ha illustrato la storia archivistica, la descrizione e la metodologia dell’intervento sul fondo.

Nicol Maria Mocchi ha offerto uno sguardo d’insieme sui carteggi e i corrispondenti nel fondo Angelo Morbelli.

Sandra Berresford ha approfondito i legami tra Ercole Arturo Marescotti, Giovanni Buffa, Angelo Morbelli e gli artisti del Monferrato.

Silvestra Bietoletti si è concentrata sul rapporto tra Morbelli e i Concorsi Ussi dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze (1914 e 1919).

Dopo la pausa per il light lunch fissata per le ore 12.30, il programma ha previsto gli interventi di Nicol Maria Mocchi (sui contatti e le partecipazioni internazionali di Morbelli) e di Alessandro Botta (incentrato su Angelo Morbelli e Gerolamo Cairati).

Alle ore 15.00 ha preso ufficialmente il via la Seconda sessione, intitolata “Ricomporre i carteggi”:

Stefania Circosta ha trattato le “Memorie d’artista”.

Sandra Berresford è tornata al tavolo dei relatori per illustrare i documenti dal carteggio Bistolfi del Museo Civico – Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato e dal fondo Angelo Morbelli.

Stefano Meriana ha presentato il suo contributo dal titolo “Credenti (…incensum Domine!..). Ottavio Galateri di Cherasco e Angelo Morbelli”.

Infine, Cinzia Lacchia ha chiuso la serie di interventi analizzando il IV congresso risicolo internazionale e la Mostra d’arte della campagna irrigua a Vercelli del 1912.

Alle ore 16.30 la giornata si è regolarmente chiusa con la discussione finale. Un appuntamento scientifico di altissimo livello il cui valore, però, non si esaurisce oggi: la Fondazione ha infatti già annunciato che gli Atti della Giornata di Studio saranno pubblicati in lingua italiana e inglese nel corso del 2027, andando ad arricchire ulteriormente la prestigiosa collana di volumi della Pinacoteca.