Lunedì 1° giugno l’Auditorium della Ss. Trinità farà da cornice a una serata speciale dedicata agli 80 anni della Costituzione. Protagonisti i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria e le letture a tema dei ragazzi. L’evento è voluto dal sindaco Luigi Benzi e sostenuto dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e Torino.

La grande musica d’autore per celebrare la storia e i valori del nostro Paese. Lunedì 1° giugno, a partire dalle ore 21.00, l’Auditorium della Ss. Trinità a Quargnento aprirà le sue porte per accogliere i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria nel loro consueto ”Concerto per la festa della Repubblica”. Una serata ormai diventata un appuntamento tradizionale per la cittadinanza, interamente dedicata a riflessioni, pensieri ed emozioni in musica in occasione del prestigioso traguardo dell’80° anniversario della Costituzione.

Il programma musicale vedrà protagonista Enrico Iviglia, affermato tenore dalla vocalità lirico leggera, accompagnato da un trio d’eccezione formato da Massimo Barbierato (violino), Luciano Girardengo (violoncello) e Giulio Laguzzi (pianoforte). L’ensemble proporrà al pubblico un raffinato repertorio con brani tratti dalle opere di Mozart, Schubert e Rossini.

Una carriera, quella del tenore Iviglia, di assoluto prestigio internazionale: diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio “Verdi” di Torino, l’artista ha già debuttato in oltre 35 ruoli calcando i palcoscenici dei principali teatri del mondo. Restano memorabili le sue interpretazioni di Lindoro al Teatro alla Scala di Milano, di Libenskof al Teatro Real di Madrid e del Conte di Almaviva al Bunkakaian di Tokyo. Negli ultimi anni, inoltre, la sua voce e il suo volto si sono avvicinati al mondo della televisione, con partecipazioni a programmi di intrattenimento e spot pubblicitari.

L’evento non sarà però solo appannaggio dei professionisti: i momenti musicali verranno infatti intervallati da profonde letture a tema curate dagli alunni della Scuola “Silvio Pellico” di Quargnento, magistralmente guidati dalla loro insegnante fiduciaria Chiara Vernero.

Il concerto si inserisce all’interno della fortunata rassegna cameristico-sinfonica denominata “Orchestra in provincia…e non solo!”, che anche quest’anno toccherà il territorio della Provincia di Alessandria e di altre aree del Piemonte. Lo spettacolo di Quargnento è stato fortemente voluto dal Sindaco e Presidente della Provincia di Alessandria, l’ingegner Luigi Benzi, e si avvale del fondamentale sostegno istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

A chiudere in bellezza la serata di festa ci penserà la sempre efficientissima Pro Loco Quadrigentum, che omaggerà i presenti con una speciale e golosa sorpresa al termine dell’esibizione.