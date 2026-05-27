Un investimento iniziale di 79.000 euro ha dato il via ai lavori su Strada Berzi e Strada Orbi a Diano Gorleri. I cantieri, inseriti in un maxi-progetto di manutenzione molto più ampio, interessano in questi giorni anche via Diano Calderina, via Villebone, la frazione Muratori e prossimamente via Turati. Soddisfazione dall’Amministrazione comunale.

A Diano Marina hanno preso il via i tanto attesi interventi di manutenzione ordinaria pensati per rimettere a nuovo la viabilità cittadina, con un occhio di riguardo per le zone periferiche. I cantieri appena aperti si inseriscono all’interno di un più ampio e strategico piano di riqualificazione delle infrastrutture stradali, voluto dall’Amministrazione comunale per incrementare in modo significativo la sicurezza e la fluidità della circolazione, sia per i veicoli che per i pedoni.

Il primo step operativo prevede un investimento mirato di 79.000 euro, concentrato principalmente sulla frazione di Diano Gorleri. Le operazioni in questo quadrante riguardano la completa riasfaltatura di Strada Berzi e la sistemazione di Strada Orbi, dove si andrà a intervenire per ricomporre quelle porzioni di carreggiata attualmente trattate con terra stabilizzata. Contestualmente, gli operai saranno al lavoro per la messa in sicurezza di specifici tratti viari, procedendo anche al rifacimento di alcune cordolature danneggiate.

Ma la mappa dei lavori in città è decisamente più vasta. I mezzi d’opera sono infatti già entrati in azione anche nel primo tratto di via Diano Calderina (partendo dalla zona del cimitero monumentale a salire) e in via Villebone, oltre ad alcuni punti critici sempre nella frazione di Gorleri, tra cui la ripida salita che conduce al camposanto. Parallelamente, sono in corso le opere di ripristino del manto stradale nella frazione Muratori, mentre è ormai prossimo all’avvio anche l’atteso cantiere affidato alla ditta incaricata di asfaltare via Filippo Turati.

A sottolineare il peso di questa operazione è il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, che ha espresso grande entusiasmo per “un intervento che restituisce finalmente strade sicure ai dianesi e che fa parte di un più ampio piano asfalti, che ha un valore complessivo di oltre 800.000 euro e che riguarda le strade del comune e delle frazioni”.

Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle del Vicesindaco, Bruno Manitta, che ha seguito da vicino l’intero iter del progetto: “Ringrazio gli uffici con i quali abbiamo lavorato instancabilmente. Sono da tempo impegnato su questo fronte quindi sono particolarmente soddisfatto. La messa in sicurezza delle nostre strade non è solo un intervento tecnico, ma una risposta ferma e concreta alle necessità dei residenti, prestando anche attenzione alle nostre frazioni”.