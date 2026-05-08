La città di Tortona si prepara a vestirsi a festa per l’atteso appuntamento con la Festa e Fiera di Santa Croce, in programma il 9, 10 e 11 maggio 2026. Un weekend ricco di appuntamenti che spaziano dalla solidarietà alla cultura, senza dimenticare il divertimento per grandi e piccini.

Un Cuore Solidale e Amante degli Animali

Il mondo animale è protagonista indiscusso di questa edizione. Il Canile della città di Tortona aprirà le sue porte sabato 9 e domenica 10 con l’Open Day “Canile in Festa”.

Domenica 10 maggio : si terrà un pranzo all’aperto “con gli amici a 4 zampe” seguito da una sfilata canina amatoriale con premi e dimostrazioni.

: si terrà un pranzo all’aperto “con gli amici a 4 zampe” seguito da una con premi e dimostrazioni. Piazza Gavino Lugano: ospiterà per due giorni “Natura da vivere: animali, fiori e profumi”, un’iniziativa didattica curata da Fattoria Didattica Verde-Commerce.

Cultura, Arte e Memoria

Il programma culturale offre spunti di grande riflessione e valore artistico:

Palazzo Guidobono : resterà aperto nel pomeriggio per visite al MA-DE e alla Pinacoteca Civica con ingresso gratuito.

: resterà aperto nel pomeriggio per visite al MA-DE e alla Pinacoteca Civica con ingresso gratuito. Teatro Civico : ospiterà la mostra “Manifesti di Memoria”, con gli acquerelli originali di Cantarà e Catanaj.

: ospiterà la mostra “Manifesti di Memoria”, con gli acquerelli originali di Cantarà e Catanaj. Sociale e Salute : Presso il Cortile Libreria Namastè, l’esposizione “Dalla psichiatria alla salute mentale” metterà al centro la persona, a cura dell’ASL di Tortona.

: Presso il Cortile Libreria Namastè, l’esposizione “Dalla psichiatria alla salute mentale” metterà al centro la persona, a cura dell’ASL di Tortona. Asta di Beneficenza: Lunedì 11, presso il Circolo di Lettura, si terrà un’asta solidale per il restauro della Cappella Saccaggi, promossa dai Lions Club.

Sicurezza e Divertimento in Piazza

Piazza delle Erbe diventerà il centro dell’educazione stradale e della prevenzione:

Mettiamoci alla prova : sessioni di educazione stradale per bambini dai 6 agli 11 anni e percorsi ciclabili per ragazzi.

: sessioni di educazione stradale per bambini dai 6 agli 11 anni e percorsi ciclabili per ragazzi. Io non rischio: la Protezione Civile sensibilizzerà i cittadini sui rischi naturali e antropici.

La Tradizione della Fiera

Non sarebbe Santa Croce senza i suoi simboli storici. La Santa Messa Pontificale, presieduta dal Vescovo Mons. Guido Marini, si terrà domenica mattina in Cattedrale.

Per gli amanti dello shopping e della meccanica, la fiera offrirà:

Esposizione di macchine agricole in Piazza Duomo.

in Piazza Duomo. Bancarelle in fiera sparse per la città e il tradizionale Luna Park in Piazza Allende.

sparse per la città e il tradizionale in Piazza Allende. L’esposizione “Non solo auto” tra Largo Borgarelli e via Emilia.

Un appuntamento imperdibile per riscoprire il senso di comunità e le tradizioni locali in una Tortona vivace e accogliente.

Quale di questi eventi ti attira di più per il tuo fine settimana a Tortona?