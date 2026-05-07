Nel 2026, anno di particolare significato per la città di Tortona e per il mondo musicale, il Perosi Festival inaugura una anteprima primaverile/estiva che anticipa il tradizionale ciclo autunnale. Un’edizione ancora più simbolica, che celebra due importanti anniversari: il 70° anniversario della scomparsa di Lorenzo Perosi e i 10 anni dalla nascita del nuovo corso del Festival, avviato nel 2016 con il protocollo “Tortona Città della Musica”. In questo contesto, prende vita un progetto speciale articolato in tre concerti, due sinfonici e uno cameristico, che ribadiscono la vocazione del Festival: unire grande repertorio, valorizzazione dei giovani e identità territoriale.

Elemento centrale di questa anteprima è la collaborazione con i Conservatori italiani, un’iniziativa che rilancia la tradizione dei grandi concerti sinfonici affidati alle eccellenze della formazione musicale nazionale. Un progetto che guarda al futuro, offrendo spazio e visibilità a giovani musicisti di talento, e che conferma Tortona come centro vivo e dinamico della cultura musicale italiana.

Il ciclo si apre martedì 19 maggio alle ore 21 con il primo grande concerto sinfonico, affidato al Conservatorio di Torino. Protagonista sarà l’orchestra sinfonica, diretta dal Maestro Giuseppe Ratti, impegnata in un programma dedicato al repertorio romantico, in linea con la tradizione musicale europea e con lo spirito espressivo che caratterizza anche l’opera di Lorenzo Perosi.

Ad accogliere il concerto sarà la suggestiva cornice della Cittadella dello Sport di Tortona, luogo emblematico che si conferma spazio privilegiato per la cultura e la musica che già in una precedente occasione aveva ospitato uno dei concerti del Perosi Fedtival. Un ringraziamento particolare va ai dirigenti e ai proprietari della struttura, che hanno reso possibile l’utilizzo di questo luogo, contribuendo concretamente alla realizzazione dell’evento e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

In linea con la missione del Festival, il concerto sarà a ingresso gratuito, per garantire la massima accessibilità al pubblico.

La prenotazione non è obbligatoria ma fortemente consigliata, attraverso la piattaforma disponibile sul sito ufficiale: www.lorenzoperosi.net

Questa anteprima del Perosi Festival 2026 non è solo un momento celebrativo, ma anche un segnale forte di continuità e crescita. I 70 anni dalla scomparsa di Perosi rappresentano un’occasione per riscoprire l’attualità della sua musica, mentre i 10 anni del Festival e del progetto “Tortona Città della Musica” testimoniano un percorso concreto di sviluppo culturale e territoriale. La città di Tortona si conferma così polo culturale di riferimento, capace di coniugare memoria e innovazione, tradizione e nuove generazioni, in un dialogo continuo tra passato e futuro.

Un progetto di tale respiro, frutto del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, è reso possibile dal sostegno delle istituzioni e, in particolare, delle Fondazioni Bancarie:• Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona• Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria• Fondazione CRT

Grazie al loro contributo strategico, tutti i concerti saranno a ingresso gratuito, per garantire un accesso aperto e inclusivo alla cultura.