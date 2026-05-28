Domenica 24 maggio la suggestiva cornice del Paterno ha ospitato il tradizionale incontro promosso dalla sezione tortonese dell’Associazione. Un momento di ritrovo e spiritualità che ha richiamato numerosi partecipanti anche da fuori provincia, alla presenza dei vertici nazionali.

Ci sono tradizioni capaci di mantenere intatto il loro valore nel tempo, rinnovando ogni anno il senso di appartenenza a una grande comunità. È il caso dell’annuale convegno degli Ex Allievi del Dante, che domenica 24 maggio si sono dati appuntamento nella suggestiva e storica cornice del Paterno di Tortona.

L’evento, organizzato con la consueta cura dalla sezione tortonese dell’Associazione Ex-Allievi di Don Orione (guidata dal Presidente del Consiglio Direttivo Pietro Paolo Mutti), ha fatto registrare un’ottima risposta in termini di presenze. L’incontro ha infatti richiamato in città numerosi ex studenti, arrivati appositamente anche da fuori provincia per riabbracciare i vecchi compagni di scuola e rinnovare il profondo legame che li unisce alla famiglia orionina.

A impreziosire la giornata è stata la presenza di figure di spicco e autorità del mondo orionino. Hanno partecipato ai lavori il Presidente Nazionale dell’Associazione, l’ingegner Mauro Sala, e l’ultimo storico Preside dell’istituto, Don Dorino Zordan, accolto con grande affetto da tutti i suoi vecchi allievi.

Momento centrale e di profonda riflessione del convegno è stato l’intervento dell’assistente spirituale Padre Paul Vincent Kabore. A lui è stato affidato il compito di trattare e approfondire il tema dell’anno, scelto appositamente dal consiglio nazionale dell’Associazione: “Testimoni coraggiosi con Don Gaspare Goggi”. Una preziosa occasione per ricordare e mantenere viva l’eredità spirituale e l’esempio luminoso di una delle figure cardine della Congregazione.