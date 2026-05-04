Nei giorni scorsi il Sindaco Federico Chiodi e l’Assessore Giordana Tramarin hanno incontrato i nuovi vertici della Polisportiva Derthona, eletti nell’ambito del direttivo alcune settimane fa. Il nuovo presidente è Enrico Marina (Derthona Nuoto), vice Alessandro Pirulli (Derthona Basketball Lab) e segretario Carlo Cellati (Derthona Ginnastica). Il Sindaco Chiodi, oltre agli auguri di rito, ha ribadito l’importanza della Polisportiva nell’ambito della promozione dei valori dello sport e delle attività delle società tortonesi, auspicando di proseguire l’ottima collaborazione con il Comune.

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