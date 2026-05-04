Nelle giornate di sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 maggio, Tortona ospiterà la tradizionale Festa di Santa Croce, organizzata dal Comune, uno degli appuntamenti più attesi che animerà il centro urbano con un programma ricco e articolato, capace di coniugare momenti religiosi, iniziative culturali e di intrattenimento.

La manifestazione prenderà il via dal fine settimana con una serie di eventi diffusi che coinvolgeranno diversi luoghi simbolo della città. Presso il canile cittadino si svolgerà “Open Day – Canile in festa”, un’iniziativa pensata per avvicinare i cittadini al mondo dell’adozione e del volontariato animale, mentre nella giornata di domenica il programma proseguirà con attività dedicate agli amici a quattro zampe, tra cui un pranzo all’aperto su prenotazione e una sfilata amatoriale aperta a tutte le razze, tra giochi, dimostrazioni e premi. In parallelo, piazza Gavino Lugano ospiterà “Natura da vivere: animali, fiori e profumi”, un percorso a cura della fattoria didattica volto a valorizzare il rapporto con l’ambiente e il mondo naturale.

Non mancheranno le proposte culturali: il Ridotto del Teatro Civico accoglie la mostra dedicata agli acquerelli originali realizzati negli anni per i manifesti della fiera di anticaglie “Cantarà e Catanaj” legati al tema della memoria, mentre il cortile della Libreria Namastè sarà sede di un’esposizione temporanea promossa dall’ASL AL sul tema della salute mentale, con particolare attenzione alla centralità della persona. Sempre in ambito culturale, Palazzo Guidobono, il MA.DE Museo Archeologico Dertona e la Pinacoteca Civica saranno aperti al pubblico con ingresso libero, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il patrimonio artistico cittadino.

Grande spazio sarà riservato anche alle attività educative e sociali: in piazza delle Erbe si svolgeranno iniziative dedicate ai più giovani, tra cui percorsi di educazione stradale e attività ludico-didattiche organizzate in collaborazione con associazioni del territorio e la Polizia Locale, oltre a momenti dedicati alla mobilità sostenibile e all’utilizzo della bicicletta. Nella stessa area sarà inoltre proposta una campagna di sensibilizzazione sui rischi naturali, a cura della Protezione Civile, con l’obiettivo di informare e coinvolgere la cittadinanza.

Il programma religioso rappresenterà come sempre il cuore della festa: domenica mattina, presso la Cattedrale, si terrà la solenne messa pontificale presieduta dal Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, momento centrale di raccoglimento e partecipazione per tutta la comunità.

Accanto agli eventi, la città si animerà con la tradizionale fiera: in largo Borgarelli e via Emilia si snoderà “Non solo auto” con l’esposizione dei concessionari cittadini, mentre piazza Duomo ospiterà l’esposizione di attrezzature e macchine agricole. Il divertimento sarà assicurato, soprattutto per giovani e giovanissimi, anche dal luna park già presente in piazza Allende e dalle numerose bancarelle distribuite nelle aree dedicate in via Piave, corso Repubblica, corso Romita e corso Leoniero.

Tra gli appuntamenti solidali si segnala infine, nella giornata di lunedì, un’asta benefica organizzata dal Lions Club Tortona Castello, il cui ricavato sarà destinato al restauro della cappella funeraria di Cesare Saccaggi e famiglia, a testimonianza del forte legame tra la festa e il tessuto associativo locale.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i numerosi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della Festa.