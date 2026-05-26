La rassegna letteraria ha animato la piazzetta adiacente alla Biblioteca dal 21 al 24 maggio, registrando un’affluenza eccezionale. Chiusura in grande stile domenica sera con il volume firmato dal nostro Direttore, Angelo Bottiroli. Da oggi tutte le opere presentate dagli autori attendono i cittadini per il prestito.

La voglia di cultura, di storie e di condivisione è più viva che mai a Tortona, una realtà che si conferma a pieno titolo “Città che legge”. Lo dimostrano i numeri, decisamente lusinghieri, registrati dalla kermesse letteraria “Libri dal vivo”, che dal 21 al 24 maggio ha trasformato la piazzetta adiacente alla Biblioteca Civica in un vivace e partecipato salotto a cielo aperto. Sono state infatti circa 600 le persone che hanno preso parte agli appuntamenti in cartellone, riempiendo gli spazi di entusiasmo, curiosità e calore umano.

È stato un fine settimana straordinario, ricco di passioni e incontri indimenticabili con gli autori, che ha vissuto il suo momento conclusivo nella serata di domenica. A far calare il sipario sul festival, davanti a un pubblico attento, è stata la presentazione del libro “Tortona Sparita”, un affascinante viaggio tra le memorie e i luoghi della città firmato proprio dal Direttore della nostra testata, Angelo Bottiroli, intervistato dall’assessore alla Cultura Fabio Morreale e presentato, come tutti gli altri autori della rassegna, dalla direttrice della Biblioteca Cinzia Rescia.

Ora che i riflettori sul palco si sono spenti, il viaggio tra le parole non si ferma, ma si sposta semplicemente all’interno delle sale di lettura. La Biblioteca Civica ha infatti voluto ringraziare la cittadinanza per la massiccia partecipazione annunciando un’ottima notizia: tutti i libri presentati durante i giorni del festival sono stati ufficialmente acquisiti e sono da oggi disponibili per il prestito.

Si tratta di un’opportunità imperdibile per chiunque si fosse perso qualche presentazione, o per chi desidera immergersi più a fondo nelle opere degli ospiti che hanno arricchito la manifestazione. Il personale della Biblioteca aspetta tutti i tortonesi per guidarli nella scelta della prossima lettura, permettendo così di far rivivere, pagina dopo pagina, le atmosfere e le ispirazioni di un festival che ha lasciato il segno.