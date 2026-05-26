Un’ottima notizia per l’efficienza degli uffici cittadini. Grazie all’attenta programmazione della Giunta Comunale, due nuove figure altamente qualificate entreranno in servizio a partire dal prossimo 1° giugno. Le vincitrici del concorso andranno a guidare e potenziare due settori nevralgici per lo sviluppo e la cura della città: i Lavori Pubblici e l’Ambiente.

La macchina comunale di Tortona si arricchisce di nuove, preziose professionalità, confermando l’ottimo lavoro portato avanti dalla Giunta Comunale sul fronte delle risorse umane. L’Amministrazione ha infatti centrato un altro importante obiettivo del proprio mandato, dimostrando lungimiranza e attenzione alle reali necessità dell’Ente: assumere personale qualificato per garantire servizi sempre più efficienti e puntuali ai cittadini.

La determinazione, firmata negli scorsi giorni, ufficializza l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due nuove unità lavorative, che andranno a ricoprire il delicato ruolo di Coordinatore attività tecniche (Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione). Si tratta di un traguardo fondamentale, raggiunto a coronamento di una procedura concorsuale per soli esami, fortemente voluta dall’esecutivo cittadino per sopperire alle carenze d’organico e dare nuovo slancio alle attività di due dipartimenti strategici.

A superare brillantemente la selezione pubblica e a posizionarsi ai vertici della graduatoria finale di merito sono state due professioniste, che prenderanno ufficialmente servizio a partire dal prossimo 1° giugno 2026.

Nello specifico, l’Ing. Geraldina Schembari, classificatasi al primo posto, è stata assegnata al Settore Territorio e Ambiente, un’area cruciale per la tutela paesaggistica e lo sviluppo sostenibile del tortonese. L’Arch. Simona Fioretti, seconda classificata, andrà invece a rinforzare le fila del Settore Lavori Pubblici e CUC (Centrale Unica di Committenza), portando le proprie competenze in un ufficio costantemente in prima linea nella gestione dei cantieri, delle manutenzioni e delle grandi opere cittadine.

Il potenziamento dell’organico rappresenta un successo per la Giunta, che è riuscita a dare seguito in tempi brevi al Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato nei mesi scorsi. L’ingresso delle due nuove funzionarie assicurerà una gestione più snella, moderna e operativa del territorio, a tutto vantaggio della comunità di Tortona.