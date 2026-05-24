Nel suggestivo e solenne scenario della Cattedrale di Tortona, un pubblico delle grandi occasioni – circa 500 persone – ha affollato le navate nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, per assistere al secondo, attesissimo concerto dell’anteprima del Perosi Festival. L’evento si inserisce all’interno delle prestigiose celebrazioni per il 70º anniversario della morte dell’illustre compositore tortonese Lorenzo Perosi, siglate dal marchio “Perosi 70”.

La giornata di festa e di grande musica ha assunto un significato emotivo e umano ancora più speciale grazie a una felice ricorrenza: proprio oggi ricorre infatti il compleanno di Don Paolo Padrini, instancabile e appassionato Direttore Artistico del Perosi Festival, vera anima e motore di questa rassegna. A lui vanno i più sentiti e calorosi auguri da parte di tutta la comunità, degli organizzatori e del numerosissimo pubblico presente.

Sul palco, a incantare i presenti, è salita l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, una formidabile compagine costituita da soli studenti, che rappresenta l’espressione più matura e completa delle scuole strumentali dell’istituzione novarese. Magistralmente diretta dal Maestro Nicola Paszkowski (titolare della classe di Esercitazioni orchestrali dal 2016), l’orchestra ha dimostrato una professionalità e un affiatamento degni delle più grandi formazioni internazionali.

La manifestazione si è aperta in grande stile con il brano cardine del pomeriggio: la Sinfonia Concertante K 346 in mi bemolle maggiore per violino, viola e orchestra (nei movimenti Allegro maestoso, Andante, Presto). Ascoltando l’esecuzione impeccabile di questa partitura, si è subito capito perché il suo autore, Wolfgang Amadeus Mozart, sia universalmente riconosciuto come uno dei geni più importanti e amati della storia della musica mondiale. Impagabile e di rara intensità è stato il dialogo musicale tra i due solisti: Federico Nogarotto al violino e Laurent Telloli alla viola. I due musicisti hanno deliziato la platea con un duetto vibrante, ricco di sfumature, dimostrando una padronanza tecnica ed espressiva che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso dalla prima all’ultima nota.

Il programma della serata è poi proseguito regalando altre perle assolute del repertorio sinfonico. L’orchestra ha saputo restituire con eleganza le atmosfere sognanti e malinconiche della “Pavane pour une infante défunte” di Maurice Ravel, per poi chiudere in bellezza con l’avvolgente lirismo del “Notturno n° 1 op. 70 in sol bemolle maggiore per orchestra” del compositore italiano Giuseppe Martucci.

Il trionfo di questa giornata conferma l’altissimo livello dei giovani componenti dell’Orchestra “Cantelli”, che hanno recentemente arricchito il loro bagaglio con un’esperienza indimenticabile: una “Lectio magistralis” tenuta dal Maestro Riccardo Muti proprio nel marzo di quest’anno al Teatro Coccia.

L’evento, organizzato dalla Città di Tortona, dalla Diocesi, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, dalla Pro Iulia Derthona e dall’Opera Orionina, ha goduto del fondamentale sostegno della Fondazione Cassa Risparmiop di Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, della Fondazione CR Alessandria e del patrocinio della Provincia di Alessandria.

Un doveroso e meritato applauso va a tutti i singoli musicisti che, con il loro studio e la loro passione, hanno reso possibile questo magnifico concerto. Di seguito, i nomi di tutti i talentuosi componenti dell’Orchestra Sinfonica:

Violini Primi: Leonardo Bedale, Federico Nogarotto, Miriam Ulrich, Michela Montanaro, Jooeun Kang, Antonio Angelino, Francesca Modolo, Hamai Nabil, Pietro Piredda, Maya Tudisco, Wang Yatong, Zofia Pich (Accademia Stettino-PL), Sarah Paraska*, Kyle Phillip Paduraru*, Jocelyne Andronache-Opris*, Briana Darden*. Violini Secondi: Valeria Di Crosta, Laura Clemente, Giulia Matraxia. Viole: Laurent Telloli, Zitao Wang, Giulia Di Pietra, Camilla Colombo, Davide Aureli, Marissa Evans*. Violoncelli: Nausicaa Bono, Monica Castoldi, Francesca Maioni, Martina Aceti, Aminat Tcomaeva, Vittorio Nissotti, Abigail Paraska*. Contrabbassi: Sofia Parolini, Lorenzo Delfino, Meepe Shenura, Nico Zavaglia. Flauti: Federica Peruzzini, Carlo Cascadan, Francesco Pio Ferraro. Oboi: Asia Cerri, Andrea Chenna. Clarinetti: Gaia Zecchini, Martina Terranova, Fabio Bargiga, Alberto Viganò. Fagotti: Christian Fumero, Luca Dondo. Corni: Alice Ottolina, Valeria Aiazzi. Arpa: Marco Negro. (I musicisti contrassegnati con l’asterisco * sono studenti della UGA University – Athens, USA, a testimonianza del respiro internazionale dell’evento).

Il Perosi Festival non si ferma qui: l’appuntamento per il prossimo concerto è già fissato per mercoledì 24 giugno alle ore 21.15, sempre a Tortona, nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Maria Canale. Un nuovo imperdibile capitolo per celebrare, insieme, la grande musica.