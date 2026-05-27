Si sono svolti domenica 24 al “Campo Volo” di Pontecurone i voli competitivi e le cerimonie ufficiali di premiazione. Il raduno locale degli aeromodellisti, nei pressi della cascina Bambane, ha offerto gare, esibizioni acrobatiche di modelli a grandi dimensioni e show volanti, che hanno appassionato gli spettatori e valorizzato gli aeromodelli. Alla presenza del presidente di “Campo Volo” Filippo Zuffada, gli assessori Giuseppe Ansalone e Lorenzo Mazza hanno premiato con targhe offerte dall’Amministrazione comunale l’aeromodello più bello e più fedele alla riproduzione storica, l’esibizione migliore e il giovane pilota più promettente.

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