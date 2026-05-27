Presentato ad Alessandria il ricco programma del Polo Culturale di Marengo. Tra rievocazioni storiche, lirica e raduni motociclistici, spicca l’iniziativa benefica del 14 giugno: grandi chef uniti per sostenere la ricerca sulle malattie renali infantili. Le istituzioni fanno fronte comune: “Marengo deve uscire dal limbo ed essere un motore economico e culturale”.

Il Polo Culturale di Marengo si prepara a vivere un mese di giugno all’insegna della storia, della cultura e di una profonda solidarietà. Il calendario degli eventi è stato svelato ieri, mercoledì 27 maggio, durante una conferenza stampa ospitata a Palazzo Ghilini ad Alessandria. Un programma che spazia dalla musica ai raduni dei Moto Club, culminando in un grande progetto benefico.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente della Provincia, Luigi Benzi: “è un orgoglio valorizzare il sito di Marengo. È un privilegio avere un sito di questo livello con l’episodio della battaglia di Marengo, famoso in tutto il mondo. Queste iniziative del mese di giugno sono importanti e valorizzano la nostra storia e il nostro territorio.”

Un concetto ribadito con forza da Maurizio Sciaudone, che punta i riflettori sulle potenzialità turistiche dell’area: “Con queste iniziative cerchiamo di rilanciare Marengo e tutta la provincia. Grazie alle associazioni e a tutti voi che collaborate a queste iniziative. L’adesione è importante per fare uscire dal limbo Marengo perché può essere un motore economico e culturale. Questo può avvenire con un’adeguata assistenza per far conoscere Marengo e la provincia in tutta Italia. Tutti devono avere interesse a visitare Marengo e partendo da qui possiamo sviluppare il percorso verso le altre zone della provincia.”

Tra i “gioielli” del territorio da promuovere spicca l’enogastronomia, come sottolineato da Giovanni Barosini, Vicesindaco e Assessore al Marketing Territoriale di Alessandria: “Sono d’accordo nel dire che bisogna promuovere i territori della provincia; è doveroso sostenere con forza i nostri gioielli con azioni e fatti concreti. Uno di questi è sicuramente il nostro piatto: il pollo alla Marengo che ora è formalmente riconosciuto dal De.Co. Questo per esaltare non solo la nostra gastronomia, ma la nostra cultura, l’identità e l’evento storico”. Una valorizzazione che è passata anche attraverso una ricerca storiografica capace di richiamare l’attenzione di testate prestigiose come il “Gambero Rosso”.

Ed è proprio al Pollo alla Marengo che si lega l’evento clou del 14 giugno. In quell’occasione il Presidente Nazionale Discepoli Escoffier Claudio Barisone, lo chef Domenico Spinelli e diverse figure del mondo della ristorazione proporranno un appuntamento di alta cucina italo-francese trasformando la celebre ricetta in un “piatto solidale”. Il ricavato di questa prima edizione sarà interamente devoluto all’Ospedale Gaslini di Genova per sostenere la FMRB (Fondazione Malattie Renali del Bambino-ETS), finanziando la ricerca, lo sviluppo di nuove tecnologie e terapie tempestive.

“Tutte le nazioni coinvolte in questo progetto si muovono per il solidale”, ha affermato Barisone, forte della sua collaborazione con numerosi chef internazionali. A fargli eco lo Chef Domenico Spinelli: “Ho aderito subito volentieri a questa iniziativa. È molto importante far conoscere il nostro territorio e nello stesso tempo aderire ad una buona causa come quella di aiutare i bambini del Gaslini di Genova.”

A racchiudere il senso profondo dell’iniziativa è l’intervento di Efrem Bovo: “il 14 giugno vogliamo lanciare un messaggio: là dove il piatto della vittoria lasciava diecimila caduti, oggi questo piatto salva i bambini del Gaslini, celebrando il “piatto della vita”.”

All’evento contribuiranno attivamente anche i giovani. La direttrice del Ciofs, Maria Marcinnò, ha infatti annunciato che “molti dei ragazzi della scuola cattolica Maria Mazzarello e Don Bosco, parteciperanno a titolo volontario con l’opportunità, non solo di fare del bene, ma di formarsi al di fuori della scuola”. Nel programma ci sarà spazio anche per l’Associazione Lyricum: il maestro Umberto Battegazzore ha scelto di valorizzare la lirica portando in scena celebri arie francesi.

Di seguito, il calendario completo degli eventi legati al Polo Culturale di Marengo:

3 giugno, ore 18.00: Presenza alla Conferenza/Concerto di presentazione della Tosca al Piccolo Regio Puccini di Torino. L’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei consegnerà la medaglia e l’épinal di Marengo al Direttore musicale Andrea Battistoni e al regista Stefano Poda.

Presenza alla Conferenza/Concerto di presentazione della Tosca al Piccolo Regio Puccini di Torino. L’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei consegnerà la medaglia e l’épinal di Marengo al Direttore musicale Andrea Battistoni e al regista Stefano Poda. 5 giugno, ore 10.15: Visita al museo e a Marengo da parte di un gruppo dell’Associazione Alzheimer di Asti.

Visita al museo e a Marengo da parte di un gruppo dell’Associazione Alzheimer di Asti. 7 giugno: I “messaggeri” del Moto Club Marengo saranno a Lugano (Svizzera) per un incontro con il Moto Club locale e una passeggiata in punta di lago.

I “messaggeri” del Moto Club Marengo saranno a Lugano (Svizzera) per un incontro con il Moto Club locale e una passeggiata in punta di lago. 13 e 14 giugno: Commemorazione della Battaglia e campo rievocatori sui terreni Fratelli Bisio. Il 13 allestimento e addestramento della 59éme Demi-Brigade de Ligne. Il 14, alle ore 11.00 in Auditorium, Convegno di presentazione del progetto “Pollo alla Marengo – Piatto Solidale” con istituzioni, Ospedale Gaslini, Discepoli di Escoffier e Circolo Buonaparte.

Commemorazione della Battaglia e campo rievocatori sui terreni Fratelli Bisio. Il 13 allestimento e addestramento della 59éme Demi-Brigade de Ligne. Il 14, alle ore 11.00 in Auditorium, Convegno di presentazione del progetto “Pollo alla Marengo – Piatto Solidale” con istituzioni, Ospedale Gaslini, Discepoli di Escoffier e Circolo Buonaparte. 20 giugno, ore 21.00: “Voix de France”, serata di arie francesi dell’800 a cura dell’Associazione Lyricum diretta dal Maestro Battegazzore.