Un incontro aperto alla cittadinanza con due esperte per comprendere l’impatto dei dispositivi digitali nell’età evolutiva.

Il rapporto tra i più piccoli e la tecnologia è senza dubbio una delle sfide educative più complesse dei nostri tempi. Per aiutare genitori, docenti ed educatori a orientarsi in questo mondo costantemente connesso, l’Istituto Comprensivo Tortona B ha organizzato un importante momento di riflessione e approfondimento.

L’evento, intitolato “Smartphone e bambini: rischi e opportunità – L’impatto della tecnologia nell’età evolutiva”, si terrà martedì 28 aprile alle ore 18:00. A ospitare l’incontro sarà la Palestra dell’I.C. Tortona B, situata in Piazzale Mossi a Tortona.

L’iniziativa, promossa all’interno del circuito “Scuole in rete per la Qualità”, vanta il patrocinio della Città di Tortona e la collaborazione del “Network Family in Italia”.

Le relatrici dell’incontro

A guidare il pubblico in questa delicata analisi degli effetti del digitale sullo sviluppo cognitivo ed emotivo dei ragazzi saranno due professioniste esperte del settore:

Dott.ssa Maria Mazzocchi: Terapista psicoeducativa e Psicopedagogista, che offrirà una prospettiva legata alle dinamiche educative e pedagogiche.

Terapista psicoeducativa e Psicopedagogista, che offrirà una prospettiva legata alle dinamiche educative e pedagogiche. Dott.ssa Michela Parodi: Neuropsicologa clinica e Psicoterapeuta, che approfondirà l’impatto neuropsicologico e psicologico dell’uso degli schermi durante la crescita.

Come partecipare

Capire quando e come introdurre lo smartphone nella vita di un bambino, e come trasformare i potenziali rischi in opportunità di crescita consapevole, è fondamentale. Proprio per l’importanza e l’attualità del tema trattato, l’incontro non è rivolto esclusivamente ai genitori degli alunni dell’Istituto (che comprende Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado), ma l’intera cittadinanza è vivamente invitata a partecipare.

Per chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni sull’evento, l’organizzazione ha messo a disposizione l’indirizzo email istituzionale: alic83500d@istruzione.it.