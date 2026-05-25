Due appuntamenti a giugno con i Mandolin’ Brothers e l’Hot Club Cafe. A partire dalle 19:00, pre-serata all’insegna delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

A Tortona torna a suonare la grande musica dal vivo. Nella suggestiva cornice di Piazza dell’Annunziata, all’interno del Cortile del Teatro Civico, l’associazione Tortona Blues – dichiaratamente “in a mission from God”, come recita il loro ironico slogan – è pronta a regalare alla cittadinanza due appuntamenti imperdibili all’insegna delle note d’autore e della convivialità.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Città di Tortona ed è realizzata in stretta collaborazione con il centro La Fenice, propone un format che unisce concerti di altissima qualità a un momento di aggregazione pre-serata che celebra i sapori del nostro territorio.

Il programma dei concerti

La mini-rassegna si articolerà in due serate ravvicinate nel mese di giugno, con inizio delle esibizioni live fissato per le ore 21:00:

Martedì 16 giugno: Ad aprire le danze ci penseranno i Mandolin’ Brothers , storica e apprezzatissima formazione capace di trascinare il pubblico con la loro energia e le loro rodate sonorità.

Ad aprire le danze ci penseranno i , storica e apprezzatissima formazione capace di trascinare il pubblico con la loro energia e le loro rodate sonorità. Giovedì 25 giugno: Il secondo appuntamento vedrà salire sul palco il trio degli Hot Club Cafe, pronti a far respirare agli spettatori tortonesi le magiche, eleganti e vibranti atmosfere del Gipsy Jazz Manouche.

Molto più di un concerto: l’aperitivo locale

Il vero fiore all’occhiello di questi appuntamenti sarà però l’accoglienza. Già a partire dalle ore 19:00, la piazza si animerà con un sound system di accompagnamento, dando il via a una proposta culinaria capace di prendere per la gola chiunque.

Il pubblico potrà infatti cenare o fare aperitivo gustando i celebri agnolotti di Pino del Montecarlo, accompagnati per l’occasione dalle etichette del birrificio artigianale Montegioco. Un connubio perfetto tra cibo e birra a chilometro zero per prepararsi nel migliore dei modi all’ascolto della musica dal vivo.

Informazioni pratiche

In linea con lo spirito inclusivo e appassionato degli organizzatori, l’ingresso agli eventi sarà a offerta. Un’ottima occasione per sostenere la musica dal vivo e le associazioni culturali locali.

Per chi avesse bisogno di ulteriori dettagli o informazioni, l’organizzazione ha messo a disposizione un numero dedicato: è possibile contattare il 338 6718882 (esclusivamente tramite messaggi WhatsApp).