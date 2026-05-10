Il Liceo Scientifico “G. Peano” di Tortona ha scritto una pagina speciale della propria storia sportiva partecipando alla fase finale della Super School Cup 2026, andata in scena il 4 e 5 maggio a Venezia. Un appuntamento prestigioso che ha riunito le vincitrici delle School Cup di Tortona, Venezia, Trento e Varese in quella che è stata la prima edizione assoluta della manifestazione nazionale promossa da Umana Reyer Venezia insieme a Bertram Derthona, Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese.

La squadra del Peano si era qualificata grazie alla vittoria della prima edizione della Derthona School Cup, conquistando così il diritto di rappresentare Tortona e il Piemonte nella Final Four veneziana. Un traguardo straordinario che ha premiato l’impegno, la passione e il lavoro di squadra degli studenti-atleti tortonesi.

La Super School Cup non è stata soltanto un torneo di basket, ma un vero progetto educativo e culturale: sport, condivisione e crescita personale si sono intrecciati in un’esperienza unica vissuta nella splendida cornice di Venezia. Gli studenti hanno infatti avuto l’opportunità di vivere momenti di aggregazione insieme alle altre scuole partecipanti e di visitare alcuni dei luoghi simbolo della città lagunare, tra cui lo storico Palazzo Ducale.

Sul parquet il Peano ha affrontato in semifinale l’Istituto Ivo de Carneri di Civezzano (Trento), uscendo sconfitto con il punteggio di 45-30 dopo una gara combattuta e intensa. Nonostante il risultato, i ragazzi tortonesi hanno dimostrato grande carattere, spirito di sacrificio e determinazione, onorando fino in fondo la maglia della propria scuola.

La reazione è arrivata immediatamente nella finale per il terzo posto, dove il Liceo Peano ha superato la Reyer Mestre, conquistando un meritatissimo podio nazionale. Un successo che ha coronato una trasferta vissuta con entusiasmo e grande senso di appartenenza.

Ad accompagnare la delegazione erano la docente responsabile prof.ssa Susanna Sgheiz e i professori Messina e Pernigotti. La squadra era composta da tredici studenti: Riccardo Ablatico, Isabella Borasi, Riccardo Bordoni, Lorenzo Bruno, Mauro Calvaresi, Raogo Paolo Canape, Luca Devecchi, Mattia Ercole, Edoardo Mattioli, Ludovica Muciaccia, Matteo Speretta, Simone Vio e Angelo Zampaloni.

Un sentito ringraziamento va alla Bertram Derthona Basket, che si è fatta carico dei costi del viaggio permettendo alla squadra di vivere questa straordinaria esperienza, e per il prezioso supporto organizzativo e umano garantito in loco da Monica Prati e Deborah Repetti dell’area Corporate Social Responsibility del club.

Un grazie speciale anche all’Umana Reyer Venezia, impeccabile nell’accoglienza e nell’organizzazione dell’evento: dalla sistemazione dell’intero gruppo presso l’Anda Venice Hostel di Mestre, agli spostamenti in autobus e vaporetto dedicati, fino alla splendida visita guidata a Palazzo Ducale, che ha consentito agli studenti di immergersi nella storia e nella cultura veneziana.

La partecipazione alla Super School Cup rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Liceo Peano e per la città di Tortona. Al di là del risultato sportivo, resta il valore di un’esperienza che ha unito amicizia, passione e spirito di squadra, confermando quanto lo sport scolastico possa diventare uno straordinario strumento di crescita educativa e umana.

Bravi ragazzi! Il Peano torna da Venezia con una medaglia di bronzo, ma soprattutto con ricordi, emozioni e un’esperienza che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.