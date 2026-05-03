Incidente tra due auto, oggi pomeriggio, domenica 3 maggio, sulla Strada di Cassano a Novi Ligure con tre persone coinvolte: purtroppo un uomo di 67 anni è deceduto, mentre una ragazza di 21 e una ragazzina di 15 sono state trasportate in codice verde a Novi da un mezzo di soccorso di base.

Sul posto, oltre all’ambulanza di base, sono intervenuti l’elisoccorso, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco

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